Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Przygotujcie powerbanki, wyłączenia zaczną się po majówce
Po majówce część mieszkańców Warszawy musi przygotować się na planowane przerwy w dostawie prądu. Wyłączenia zaplanowano na 5 i 6 maja 2026 roku. Powodem są prace przy sieci niskiego napięcia, w tym modernizacja, rozbudowa sieci kablowej oraz wymiana przewodów.
Dla mieszkańców oznacza to jedno: warto wcześniej naładować telefony, laptopy i powerbanki. Choć część przerw potrwa tylko godzinę, inne zaplanowano nawet na 6 lub 7 godzin. W tym czasie mogą nie działać domowe routery, sprzęt kuchenny, bramy garażowe, domofony, ładowarki oraz urządzenia wymagające stałego zasilania.
5 maja prąd ma zostać wyłączony przy ul. Przy Agorze 16A. Przerwa zaplanowana jest od godziny 8:00 do 9:00. Przyczyną będzie modernizacja sieci 0,4 kV.
Tego samego dnia dłuższe wyłączenie obejmie ul. Wiązaną pod numerami 56, 56/24 i 56/26. Tam prace potrwają od godziny 8:00 do 14:00. Powodem jest rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV.
Również 5 maja przerwa w dostawie energii pojawi się przy ul. Płońskiej, pod numerami 3-6 oraz 8 i 10-17. Wyłączenie zaplanowano od godziny 8:00 do 15:00. W tym przypadku przyczyną będzie modernizacja sieci kablowej 0,4 kV.
Po południu prądu zabraknie także przy ul. Radzymińskiej 227. Tam wyłączenie ma potrwać od godziny 17:00 do 20:00. Powodem również będzie modernizacja sieci kablowej 0,4 kV.
Kolejne utrudnienia zaplanowano na 6 maja. Od godziny 8:00 do 14:00 prądu nie będzie przy ul. Młodej 1, 4 i 6, ul. Włókienniczej 29 i 40A, ul. Śpiewnej 2, 4 i 6 oraz ul. Żywokostowej 1, 5-7, 9 i 11-12A. Przyczyną będzie wymiana przewodów.
Operator zaznacza, że planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego uprzedzenia. Mieszkańcy powinni więc śledzić aktualne komunikaty, ale lepiej nie odkładać przygotowań na ostatnią chwilę.
Przed przerwą w dostawie energii warto naładować powerbanki i telefony, zabezpieczyć pracę na komputerze, sprawdzić działanie bramy lub domofonu oraz przygotować latarkę. Osoby korzystające z urządzeń medycznych zasilanych prądem powinny wcześniej zadbać o awaryjne źródło energii albo kontakt z administracją budynku.
Majówka się skończy, a wraz z nią w kilku punktach Warszawy zaczną się prace energetyczne. Dla mieszkańców to krótka, ale uciążliwa przerwa w codziennym funkcjonowaniu. Warto przygotować się wcześniej, bo brak prądu najczęściej przeszkadza właśnie wtedy, gdy telefon ma 5 proc. baterii.
