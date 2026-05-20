Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. W kilku dzielnicach zabraknie prądu
Mieszkańcy części Warszawy muszą przygotować się na czasowe wyłączenia energii elektrycznej. Operator zapowiedział prace modernizacyjne oraz rozbudowę sieci, które spowodują wielogodzinne przerwy w dostawie prądu w kilku dzielnicach stolicy.
Utrudnienia rozpoczną się już 20 maja i obejmą między innymi Ursynów oraz Wawer.
Prądu zabraknie nawet na kilka godzin
Najdłuższe wyłączenia potrwają od godziny 8:00 do 16:00. Powodem są modernizacje infrastruktury energetycznej, przebudowa sieci oraz wymiany urządzeń technicznych.
Na liście znalazły się między innymi:
- ul. Grenlandzka 9,
- ul. Porannej Rosy 15 oraz 18-22,
- ul. Południowa 29-29E,
- ul. gen. Bora-Komorowskiego 6-6A.
Operator informuje, że prowadzone będą:
- budowy sieci,
- rozbudowy kablowe,
- modernizacje stacji transformatorowych,
- wymiany rozdzielnic.
Duże utrudnienia także na Wawrze
Bardzo szeroki zakres wyłączeń obejmie również rejon ulic:
- Długi Kąt,
- Olesin,
- Ostoja,
- Rajgrasowa.
Tam prace mają potrwać nawet do godziny 15:00 i będą związane ze zmianą sposobu zasilania oraz przebudową obwodów energetycznych.
Mieszkańcy muszą się przygotować
Brak energii może oznaczać problemy:
- z pracą zdalną,
- internetem,
- działaniem wind,
- ładowaniem telefonów i sprzętu,
- działaniem części sklepów i punktów usługowych.
Operator przypomina, że planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego powiadomienia.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Jeśli mieszkamy w rejonach objętych pracami, warto wcześniej:
- naładować telefony i powerbanki,
- zabezpieczyć sprzęt elektroniczny,
- przygotować alternatywne źródło światła,
- sprawdzić godziny planowanych wyłączeń.
W przypadku dłuższych przerw mieszkańcy mogą odczuć poważne utrudnienia, szczególnie osoby pracujące z domu oraz seniorzy korzystający z urządzeń elektrycznych.
