Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. W kilku dzielnicach zabraknie prądu

20 maja 2026 10:40 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy części Warszawy muszą przygotować się na czasowe wyłączenia energii elektrycznej. Operator zapowiedział prace modernizacyjne oraz rozbudowę sieci, które spowodują wielogodzinne przerwy w dostawie prądu w kilku dzielnicach stolicy.

Utrudnienia rozpoczną się już 20 maja i obejmą między innymi Ursynów oraz Wawer.

Prądu zabraknie nawet na kilka godzin

Najdłuższe wyłączenia potrwają od godziny 8:00 do 16:00. Powodem są modernizacje infrastruktury energetycznej, przebudowa sieci oraz wymiany urządzeń technicznych.

Na liście znalazły się między innymi:

  • ul. Grenlandzka 9,
  • ul. Porannej Rosy 15 oraz 18-22,
  • ul. Południowa 29-29E,
  • ul. gen. Bora-Komorowskiego 6-6A.

Operator informuje, że prowadzone będą:

  • budowy sieci,
  • rozbudowy kablowe,
  • modernizacje stacji transformatorowych,
  • wymiany rozdzielnic.

Duże utrudnienia także na Wawrze

Bardzo szeroki zakres wyłączeń obejmie również rejon ulic:

  • Długi Kąt,
  • Olesin,
  • Ostoja,
  • Rajgrasowa.

Tam prace mają potrwać nawet do godziny 15:00 i będą związane ze zmianą sposobu zasilania oraz przebudową obwodów energetycznych.

Mieszkańcy muszą się przygotować

Brak energii może oznaczać problemy:

  • z pracą zdalną,
  • internetem,
  • działaniem wind,
  • ładowaniem telefonów i sprzętu,
  • działaniem części sklepów i punktów usługowych.

Operator przypomina, że planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego powiadomienia.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Jeśli mieszkamy w rejonach objętych pracami, warto wcześniej:

  • naładować telefony i powerbanki,
  • zabezpieczyć sprzęt elektroniczny,
  • przygotować alternatywne źródło światła,
  • sprawdzić godziny planowanych wyłączeń.

W przypadku dłuższych przerw mieszkańcy mogą odczuć poważne utrudnienia, szczególnie osoby pracujące z domu oraz seniorzy korzystający z urządzeń elektrycznych.

