Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. W piątek wieczorem zacznie się komunikacyjny chaos
Warszawa przygotowuje się na ogromne utrudnienia związane z koncertami Maty na stadionie PGE Narodowy. Problemy rozpoczną się już w piątek po południu i mogą potrwać do późnych godzin nocnych także w sobotę. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zamknięcia ulic, objazdy i zmiany tras autobusów oraz tramwajów.
Największe utrudnienia obejmą okolice Saskiej Kępy i stadionu.
Saska Kępa zostanie zamknięta dla kierowców
Warszawski Transport Publiczny poinformował, że od godziny 17:00 do 20:00 wyłączony z ruchu indywidualnego zostanie obszar Saskiej Kępy. Wjadą tam jedynie mieszkańcy z identyfikatorami SK, komunikacja miejska, taksówki oraz motocykle i skutery.
To oznacza duże utrudnienia dla osób próbujących przejechać przez tę część miasta w godzinach szczytu.
Policja może nagle zamykać kolejne ulice
WTP ostrzega, że w zależności od sytuacji policja może podejmować decyzje o czasowym zamknięciu kolejnych ulic wokół stadionu.
Problemy mogą dotyczyć m.in.:
- ulicy Sokolej,
- Zamoyskiego,
- Zamoście,
- Mostu Poniatowskiego,
- Alej Jerozolimskich.
W takiej sytuacji autobusy i tramwaje zostaną skierowane na objazdy.
Metro i kolej mają uratować sytuację
Miasto apeluje, by na koncert dojeżdżać przede wszystkim:
- metrem,
- SKM,
- Kolejami Mazowieckimi.
Pociągi drugiej linii metra będą kursowały częściej niż zwykle. Wzmocnione zostaną także wybrane linie autobusowe i tramwajowe.
Po koncercie możliwy paraliż centrum
Największe problemy mogą pojawić się po zakończeniu koncertów. Jeśli policja zdecyduje o zamknięciu Mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, część tramwajów zakończy kursy wcześniej lub pojedzie skróconymi trasami.
Objazdy obejmą m.in. linie:
- 7,
- 9,
- 22,
- 74,
- 111,
- 117,
- 146,
- 147,
- 507,
- 521,
- N22,
- N24,
- N72.
Uruchomiona zostanie także specjalna linia autobusowa Z99.
Warszawa szykuje się na tłumy
Koncerty Maty na PGE Narodowym mogą przyciągnąć dziesiątki tysięcy osób. WTP ostrzega, że okolice stadionu oraz centrum miasta będą bardzo zatłoczone.
Mieszkańcy powinni przygotować się na:
- korki,
- opóźnienia komunikacji,
- tłok w metrze,
- czasowe blokady ulic,
- problemy z parkowaniem.
Miasto apeluje, aby w miarę możliwości zostawić samochód i korzystać z transportu publicznego.
