Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. W piątek wieczorem zacznie się komunikacyjny chaos

15 maja 2026 13:31 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa przygotowuje się na ogromne utrudnienia związane z koncertami Maty na stadionie PGE Narodowy. Problemy rozpoczną się już w piątek po południu i mogą potrwać do późnych godzin nocnych także w sobotę. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zamknięcia ulic, objazdy i zmiany tras autobusów oraz tramwajów.

Krajobraz komunikat na czerwonym tle
Krajobraz komunikat na czerwonym tle Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Największe utrudnienia obejmą okolice Saskiej Kępy i stadionu.

Saska Kępa zostanie zamknięta dla kierowców

Warszawski Transport Publiczny poinformował, że od godziny 17:00 do 20:00 wyłączony z ruchu indywidualnego zostanie obszar Saskiej Kępy. Wjadą tam jedynie mieszkańcy z identyfikatorami SK, komunikacja miejska, taksówki oraz motocykle i skutery.

To oznacza duże utrudnienia dla osób próbujących przejechać przez tę część miasta w godzinach szczytu.

Policja może nagle zamykać kolejne ulice

WTP ostrzega, że w zależności od sytuacji policja może podejmować decyzje o czasowym zamknięciu kolejnych ulic wokół stadionu.

Problemy mogą dotyczyć m.in.:

  • ulicy Sokolej,
  • Zamoyskiego,
  • Zamoście,
  • Mostu Poniatowskiego,
  • Alej Jerozolimskich.

W takiej sytuacji autobusy i tramwaje zostaną skierowane na objazdy.

Metro i kolej mają uratować sytuację

Miasto apeluje, by na koncert dojeżdżać przede wszystkim:

  • metrem,
  • SKM,
  • Kolejami Mazowieckimi.

Pociągi drugiej linii metra będą kursowały częściej niż zwykle. Wzmocnione zostaną także wybrane linie autobusowe i tramwajowe.

Po koncercie możliwy paraliż centrum

Największe problemy mogą pojawić się po zakończeniu koncertów. Jeśli policja zdecyduje o zamknięciu Mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, część tramwajów zakończy kursy wcześniej lub pojedzie skróconymi trasami.

Objazdy obejmą m.in. linie:

  • 7,
  • 9,
  • 22,
  • 74,
  • 111,
  • 117,
  • 146,
  • 147,
  • 507,
  • 521,
  • N22,
  • N24,
  • N72.

Uruchomiona zostanie także specjalna linia autobusowa Z99.

Warszawa szykuje się na tłumy

Koncerty Maty na PGE Narodowym mogą przyciągnąć dziesiątki tysięcy osób. WTP ostrzega, że okolice stadionu oraz centrum miasta będą bardzo zatłoczone.

Mieszkańcy powinni przygotować się na:

  • korki,
  • opóźnienia komunikacji,
  • tłok w metrze,
  • czasowe blokady ulic,
  • problemy z parkowaniem.

Miasto apeluje, aby w miarę możliwości zostawić samochód i korzystać z transportu publicznego.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna