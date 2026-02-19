Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. W tych dzielnicach zabraknie wody w najbliższych dniach

19 lutego 2026 15:00 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało listę planowanych wyłączeń wody w kilku dzielnicach Warszawy. Utrudnienia obejmą zarówno godziny poranne, jak i nocne. Warto sprawdzić, czy dotyczą Twojego adresu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Wyłączenia mają związek z pracami technicznymi.

Bielany – 20 lutego

Ulica Heroldów
Wyłączenie planowane 20.02 w godzinach 7:30–9:30.

Wykaz wyłączonych posesji obejmuje m.in.:
Biograficzna 2
Heroldów 1, 3, 4, 5, 5B, 6, 7, 7A, 9
Pułkowa 37

Ursynów – 17 lutego

Zobacz również:

Ulica Koński Jar
Wyłączenie planowane 17.02 w godzinach 8:00–11:00.
Wyłączona posesja: Koński Jar 9.

Wawer – 20 lutego

Ulica Potockich
Wyłączenie planowane 20.02 w godzinach 8:00–15:00.

Wyłączone posesje m.in.:
Akwarelowa 43, 45
Potockich 61A, 64, 66, 67, 68, 69A, 71, 72A, 76, 76A, 76B

Wilanów – 20 lutego

Ulica Ruczaj
Wyłączenie planowane 20.02 w godzinach 8:00–15:00.

Wyłączone posesje m.in.:
Ruczaj 42, 46, 46A, 46B, 46C, 46E, 46F, 46D, 48B, 48E, 48F, 67

Włochy – 19–20 lutego

Ulica Kleszczowa
Wyłączenie planowane od 19.02 godz. 23:00 do 20.02 godz. 5:00.

Wyłączone posesje obejmują m.in.:
Kleszczowa 14A, 15C, 15B, 15A, 17D, 17C, 17B, 17A, 17, 18, 19, 21A, 22, 24, 26B, 26, 27, 28, 29A, 31A, 31, 37, 39A, 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 41E

Kazimierza Wielkiego – 24 lutego

Wyłączenie planowane 24.02 w godzinach 7:30–11:00.

Wyłączone posesje m.in.:
Aleja Krakowska 205/211
Geologiczna 7A, 7
Kazimierza Wielkiego 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20
Skromna 3A, 4, 6, 8, 10, 12
Stokrotki 12
Łobeska 5, 7

Śródmieście – Dzielna

17.02 od godz. 7:00
oraz
23.02 godz. 23:00 – 24.02 godz. 5:00

W jednym z przypadków wyłączona posesja obejmuje m.in. Aleję Jana Pawła II 78.

Co to oznacza dla mieszkańców

Wyłączenia są planowane i mają charakter czasowy. W wyznaczonych godzinach może wystąpić całkowity brak wody w kranach.

Mieszkańcy powinni zabezpieczyć zapas wody do picia i celów sanitarnych, szczególnie w przypadku dłuższych wyłączeń trwających kilka godzin.

MPWiK zaleca śledzenie bieżących komunikatów, ponieważ harmonogram może ulec zmianie.

Jeśli Twój adres znajduje się na liście, przygotuj się na przerwę w dostawie wody w podanych terminach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl