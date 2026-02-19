Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. W tych dzielnicach zabraknie wody w najbliższych dniach
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opublikowało listę planowanych wyłączeń wody w kilku dzielnicach Warszawy. Utrudnienia obejmą zarówno godziny poranne, jak i nocne. Warto sprawdzić, czy dotyczą Twojego adresu.
Wyłączenia mają związek z pracami technicznymi.
Bielany – 20 lutego
Ulica Heroldów
Wyłączenie planowane 20.02 w godzinach 7:30–9:30.
Wykaz wyłączonych posesji obejmuje m.in.:
Biograficzna 2
Heroldów 1, 3, 4, 5, 5B, 6, 7, 7A, 9
Pułkowa 37
Ursynów – 17 lutego
Ulica Koński Jar
Wyłączenie planowane 17.02 w godzinach 8:00–11:00.
Wyłączona posesja: Koński Jar 9.
Wawer – 20 lutego
Ulica Potockich
Wyłączenie planowane 20.02 w godzinach 8:00–15:00.
Wyłączone posesje m.in.:
Akwarelowa 43, 45
Potockich 61A, 64, 66, 67, 68, 69A, 71, 72A, 76, 76A, 76B
Wilanów – 20 lutego
Ulica Ruczaj
Wyłączenie planowane 20.02 w godzinach 8:00–15:00.
Wyłączone posesje m.in.:
Ruczaj 42, 46, 46A, 46B, 46C, 46E, 46F, 46D, 48B, 48E, 48F, 67
Włochy – 19–20 lutego
Ulica Kleszczowa
Wyłączenie planowane od 19.02 godz. 23:00 do 20.02 godz. 5:00.
Wyłączone posesje obejmują m.in.:
Kleszczowa 14A, 15C, 15B, 15A, 17D, 17C, 17B, 17A, 17, 18, 19, 21A, 22, 24, 26B, 26, 27, 28, 29A, 31A, 31, 37, 39A, 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 41E
Kazimierza Wielkiego – 24 lutego
Wyłączenie planowane 24.02 w godzinach 7:30–11:00.
Wyłączone posesje m.in.:
Aleja Krakowska 205/211
Geologiczna 7A, 7
Kazimierza Wielkiego 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20
Skromna 3A, 4, 6, 8, 10, 12
Stokrotki 12
Łobeska 5, 7
Śródmieście – Dzielna
17.02 od godz. 7:00
oraz
23.02 godz. 23:00 – 24.02 godz. 5:00
W jednym z przypadków wyłączona posesja obejmuje m.in. Aleję Jana Pawła II 78.
Co to oznacza dla mieszkańców
Wyłączenia są planowane i mają charakter czasowy. W wyznaczonych godzinach może wystąpić całkowity brak wody w kranach.
Mieszkańcy powinni zabezpieczyć zapas wody do picia i celów sanitarnych, szczególnie w przypadku dłuższych wyłączeń trwających kilka godzin.
MPWiK zaleca śledzenie bieżących komunikatów, ponieważ harmonogram może ulec zmianie.
Jeśli Twój adres znajduje się na liście, przygotuj się na przerwę w dostawie wody w podanych terminach.
