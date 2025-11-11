Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się 12 listopada
Od środy 12 listopada 2025 roku pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na poważne zmiany. W związku z zamknięciem ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Strycharskiej do ul. Roty, autobusy linii 153, 199, 225 oraz nocnej N24 pojadą zmienionymi trasami. Utrudnienia potrwają do odwołania.
Objazdy dla czterech linii
Linia 153
Autobusy zostaną skierowane w obu kierunkach trasą objazdową:
PKP Mokry Ług – … – Paderewskiego – Szafarzy (powrót: Kaletnicza) – Zesłańców Polskich – Strażacka – al. Chruściela – … – Rembertów-Kolonia.
Linia 199
Kursować będzie objazdem w obu kierunkach:
Bródno-Pogrodzie – … – Paderewskiego – Szafarzy (powrót: Kaletnicza) – Zesłańców Polskich – Strażacka – al. Chruściela – … – Rembertów-Strzelnica.
Linia 225
Zostaje skierowana na trasę zmienioną:
Gocław – … – Strażacka – al. Chruściela – Rembertów-Akademia (powrót przez rondo Fieldorfa i al. Chruściela).
Linia nocna N24
Będzie kursować objazdem w obu kierunkach:
Dw. Centralny – … – Strażacka – Żołnierska – Czwartaków – Paderewskiego – Szafarzy (powrót: Kaletnicza) – Zesłańców Polskich – Strażacka – al. Chruściela – Republikańska – Topograficzna – Frontowa – Czerwonych Beretów – Szatkowników – Rembertów-Kolonia.
Zmiany w obsłudze przystanków
W związku z pracami:
-
Zawieszono przystanki: Zawodowa 01 i 02 oraz Katiuszy 01.
-
Przywrócono przystanek: Rembertów-Akademia 04.
Uruchomiono również tymczasowe przystanki:
-
Zesłańców Polskich 51 i 52 – po obu stronach ulicy, przy skrzyżowaniu z ul. Szafarzy (na żądanie).
-
Roty 51 i 52 – po obu stronach ulicy, przy skrzyżowaniu z ul. Roty (na żądanie).
-
Szafarzy 02 – zmienia lokalizację i będzie znajdować się za skrzyżowaniem z ul. Kaletniczą (stały dla linii dziennych, na żądanie dla nocnych).
Nowe rozkłady jazdy i przeprosiny za utrudnienia
Od 12 listopada (dla linii nocnej od nocy 12/13 listopada) obowiązywać będą nowe rozkłady jazdy dla linii 153, 199, 225 i N24. Przewoźnik apeluje do pasażerów o wcześniejsze planowanie podróży i uwzględnienie możliwych opóźnień.
Zarząd Transportu Miejskiego przeprasza za utrudnienia i przypomina, że zmiany mają związek z szeroko zakrojonymi pracami drogowymi w rejonie Rembertowa.
Inne trwające zmiany w komunikacji
Na warszawskich ulicach wciąż obowiązują także inne modyfikacje tras i przystanków, w tym:
-
remont torowiska na skrzyżowaniu Grochowska/Wiatraczna,
-
otwarcie wiaduktu w ciągu ul. Chełmżyńskiej,
-
czasowe zawieszenie przystanku Hallera 02 w Ząbkach,
-
kolejny etap przebudowy ul. Szwoleżerów w Ząbkach.
Wszystkie aktualne informacje o zmianach można śledzić na stronie ztm.waw.pl oraz w aplikacjach mobilnych Warszawskiego Transportu Publicznego.
