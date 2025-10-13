Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się jutro o 11:00
We wtorek, 14 października, w centrum Warszawy odbędzie się zgromadzenie publiczne, które może spowodować znaczne utrudnienia w ruchu. Wydarzenie zaplanowano przed budynkami przy ulicy Kruczej 36 oraz Wspólnej 6, w godzinach od 11:00 do 14:00. W tym czasie przejazd ulicą Kruczą może być utrudniony lub chwilowo niemożliwy.
Zmiany w kursowaniu autobusów linii 107
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w związku ze zgromadzeniem, autobusy linii 107 zostaną skierowane na trasę objazdową.
W kierunku pętli Wola – Koło pojazdy pojadą:
ul. Piękną → Alejami Ujazdowskimi → przez Plac Trzech Krzyży → następnie skręcą w lewo w Aleje Jerozolimskie na wysokości pomnika generała Charles’a de Gaulle’a, po czym powrócą na swoją trasę na skrzyżowaniu z ulicą Kruczą.
W przeciwnym kierunku, w stronę Placu Trzech Krzyży, autobusy pojadą ulicą Bracką.
Utrudnienia w ruchu i apel do kierowców
Warszawski Ratusz apeluje do mieszkańców, aby w godzinach trwania zgromadzenia unikać przejazdu przez okolice ulic Kruczej i Wspólnej, a w miarę możliwości korzystać z komunikacji miejskiej lub wybrać alternatywne trasy.
Zgromadzenie zostało zgłoszone i zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jego organizatorzy zapowiadają pokojowy przebieg wydarzenia.
Co to oznacza dla mieszkańców
-
W godzinach 11:00–14:00 mogą występować chwilowe zatrzymania ruchu.
-
Autobusy linii 107 będą kursowały objazdem – warto sprawdzić rozkład przed podróżą.
-
Kierowcy powinni unikać centrum miasta, szczególnie odcinków Kruczej, Wspólnej i Pięknej.
Zarząd Transportu Miejskiego zaleca śledzenie bieżących komunikatów o utrudnieniach na stronie ztm.waw.pl oraz w aplikacjach mobilnych pokazujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
