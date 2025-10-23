Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się już 25 października
W weekend 25–26 października 2025 r. w Warszawie obowiązywać będą specjalne zasady organizacji komunikacji miejskiej w rejonach cmentarzy. Zmiany mają ułatwić dojazd osobom odwiedzającym groby bliskich.
Zmiany w rozkładach jazdy
W sobotę, 25 października:
– tramwaje, autobusy i metro (linie M1 i M2) będą kursować według sobotnich rozkładów jazdy,
– linie nocne w nocy z 25 na 26 października pojadą zgodnie z weekendowym rozkładem.
W niedzielę, 26 października:
– tramwaje będą kursować według sobotniego rozkładu,
– autobusy według niedzielnego,
– metro M1 i M2 według niedzielnego rozkładu jazdy (bez kursów nocnych).
Uruchomione linie cmentarne
Tramwaje:
– C1: Annopol – CM. Wolski,
– C4: Żerań Wschodni – Miasteczko Wilanów,
– C6: Żerań Wschodni – CM. Wolski.
Autobusy:
– C09: Metro Młociny – CM. Północny (Brama Główna),
– C13: Bródno-Podgrodzie – CM. Północny (Brama Główna),
– C40: Metro Młociny – CM. Północny (Brama Zachodnia),
– C6: linia tramwajowa obsługująca cmentarze wzdłuż ul. Wólczyńskiej i Odrowąża.
Wszystkie linie cmentarne będą kursować według specjalnych rozkładów jazdy.
Zmiany w liniach regularnych
Tramwaje:
– Linia 3 będzie kursować częściej.
– W linii 16 zawieszone zostaną kursy skrócone do Muranowskiej.
Autobusy:
– Linia 103 pojedzie według specjalnego rozkładu.
– Linie 115 i 142 mogą być kierowane objazdem ulicami Techniczną i Zagórzańską.
– 156, 184 i 203 – zmiana trasy w kierunku Metra Młociny.
– 169, 173, 180, 181, 183, 189, 409, 500 – zwiększona częstotliwość kursowania.
– 173 z dodatkowymi kursami skróconymi do Brata Alberta.
– 250 z objazdem przez ul. Estrady i Dziekanowską, z dodatkowymi podjazdami do Bramy Zachodniej Cmentarza Północnego.
– 517 – uruchomione dodatkowe przystanki na żądanie (Dojazdowa, Zapustna).
– 727 – wszystkie kursy wydłużone do Bramy Południowej Cmentarza Południowego.
Dodatkowe i tymczasowe przystanki
Wznowione lub uruchomione zostaną m.in.:
– Chodecka 03, Gilarska 01, CM. Bródnowski (Balkonowa),
– Zielona 52, Metro Młociny 41, CM. Północny – Brama Główna 05 i 47,
– Powązki – CM. Wojskowy 03, CM. Północny – Brama Zach. 41, CM. Północny – Brama Płd. 41 i 42.
Część dotychczasowych przystanków zostanie zawieszona, w tym m.in.:
– CM. Północny – Brama Główna 04,
– CM. Północny – Brama Południowa 01 i 02.
Co to oznacza dla czytelników
W weekend 25–26 października warto zaplanować wizytę na cmentarzu z wyprzedzeniem. Największe zmiany dotyczą północnej części Warszawy – rejonów Cmentarza Północnego i Bródnowskiego, gdzie pojawi się kilka dodatkowych linii. Ze względu na wzmożony ruch i zmiany w kursowaniu autobusów oraz tramwajów, najlepiej korzystać z komunikacji miejskiej i unikać dojazdu samochodem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.