Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w czwartek wieczorem. Przygotuj się
Już w czwartek, 26 marca, Warszawa stanie się centrum piłkarskich emocji. Na PGE Narodowym reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45, ale utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji zaczną się znacznie wcześniej.
Tysiące kibiców, zmiany w organizacji ruchu i możliwe zamknięcia ulic sprawią, że poruszanie się po mieście będzie wyzwaniem.
Najlepszy sposób na dojazd
Miasto jasno wskazuje: najbezpieczniej i najszybciej na stadion dotrzeć komunikacją miejską. Kluczową rolę odegra metro, szczególnie linia M2, która dowozi pasażerów bezpośrednio do stacji Stadion Narodowy.
To rozwiązanie jest wygodne także dla osób przyjezdnych. Ze stacji Centrum, znajdującej się przy Dworcu Centralnym, można w kilka minut dojechać na miejsce wydarzenia.
Alternatywą są pociągi SKM i Kolei Mazowieckich zatrzymujące się w pobliżu stadionu, a także tramwaje i autobusy kursujące przez most Poniatowskiego.
Saska Kępa zamknięta dla aut
Już od godziny 18:30 wprowadzona zostanie istotna zmiana – zamknięty dla ruchu indywidualnego zostanie obszar Saskiej Kępy. Ograniczenia będą obowiązywać do rozpoczęcia meczu.
Wjazd zachowają jedynie pojazdy z identyfikatorami, transport publiczny, taksówki oraz jednoślady.
Dodatkowo możliwe są kolejne zamknięcia ulic, m.in. Sokolej, Zamoyskiego czy Zamoście. W takich sytuacjach autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe, głównie przez Targową, Kijowską i Aleję Zieleniecką.
Powrót po meczu pod specjalnym nadzorem
Po zakończeniu spotkania miasto uruchomi dodatkowe kursy komunikacji miejskiej. Więcej autobusów pojawi się w rejonie Ronda Waszyngtona, skąd będzie można szybko dostać się m.in. na Gocław, Winnicę czy Ursus.
Metro będzie kursowało częściej, a liczba tramwajów również zostanie zwiększona. To kluczowe, bo po meczu stadion opuszczą dziesiątki tysięcy osób niemal jednocześnie.
Możliwe zamknięcie mostu Poniatowskiego
Największe utrudnienia mogą pojawić się po meczu. Jeśli służby zdecydują o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, komunikacja zostanie całkowicie przeorganizowana.
Tramwaje będą kursować objazdami przez most Śląsko-Dąbrowski, a część linii zostanie podzielona na krótsze odcinki. Autobusy zostaną skierowane na most Łazienkowski.
Dodatkowo uruchomiona zostanie specjalna linia zastępcza Z99.
Dobra wiadomość dla kibiców
Osoby posiadające bilety na mecz, zaproszenia lub akredytacje mogą korzystać z komunikacji miejskiej całkowicie za darmo.
Bezpłatne przejazdy obowiązują od 26 marca od godziny 6:00 aż do 27 marca do godziny 1:00 w nocy. Obejmują autobusy, tramwaje, metro, SKM oraz pociągi Kolei Mazowieckich i WKD w pierwszej strefie biletowej.
Dodatkowo kibice mogą bez opłat korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.
Co to oznacza dla mieszkańców
Dla warszawiaków oznacza to jedno: lepiej zaplanować dzień z wyprzedzeniem. Wieczorne przemieszczanie się po mieście będzie utrudnione, szczególnie w rejonie centrum i prawego brzegu Wisły.
Najrozsądniejszym wyborem będzie komunikacja miejska. Kierowcy powinni przygotować się na objazdy i możliwe korki.
