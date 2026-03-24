Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w czwartek wieczorem

24 marca 2026 14:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa szykuje się na duże utrudnienia. W czwartek, 26 marca, na PGE Narodowym odbędzie się mecz Polska–Albania. Wraz z nim ruszają zmiany w ruchu i komunikacji, które odczują tysiące mieszkańców.

Zamknięta Saska Kępa przed pierwszym gwizdkiem

Już na kilka godzin przed meczem kierowcy napotkają poważne ograniczenia. Od godziny 18:30 do 20:45 wjazd na Saską Kępę będzie możliwy tylko dla wybranych.

Do dzielnicy wjadą wyłącznie:

pojazdy z identyfikatorami SK
taksówki
jednoślady
autobusy komunikacji miejskiej

Dla pozostałych kierowców oznacza to konieczność zmiany trasy lub rezygnację z przejazdu przez tę część miasta.

Most Poniatowskiego może zostać zamknięty

To jednak nie koniec. Około godziny 22:30 policja może podjąć decyzję o zamknięciu Mostu Poniatowskiego oraz Alei Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

W takim przypadku komunikacja miejska zostanie skierowana objazdami:

autobusy pojadą Mostem Łazienkowskim
tramwaje linii 7 zostaną skierowane trasą W-Z
linie 9, 22 i 24 zostaną podzielone na dwa odcinki

Pojawi się także zastępcza linia autobusowa Z99, która połączy rondo Wiatraczna z placem Narutowicza.

Darmowy dojazd dla kibiców

Organizatorzy zachęcają do korzystania z transportu publicznego. Kibice posiadający bilety na mecz, zaproszenia lub akredytacje UEFA mogą bezpłatnie podróżować w 1. strefie ZTM.

To najprostszy sposób, by uniknąć korków i problemów z parkowaniem.

Więcej autobusów, tramwajów i częstsze metro

Po zakończeniu spotkania miasto uruchomi dodatkowe kursy. Z ronda Waszyngtona odjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509, które rozwiozą pasażerów m.in. na Gocław, Winnicę i w rejon ulicy Bokserskiej.

Na tory wyjedzie więcej tramwajów:

linia 9 będzie kursować częściej
dodatkowe składy pojawią się na linii 26

Metro również zwiększy częstotliwość kursowania. Pociągi linii M2 będą podjeżdżać częściej, by rozładować tłumy po meczu.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz poruszać się po Warszawie w czwartek wieczorem, lepiej przygotuj się wcześniej. Nawet jeśli nie wybierasz się na mecz, zmiany mogą wpłynąć na Twoją trasę.

Najrozsądniejsze rozwiązanie to komunikacja miejska. Wjazd samochodem w okolice stadionu może okazać się praktycznie niemożliwy.

Ten wieczór w Warszawie będzie należał do kibiców. Dla reszty mieszkańców oznacza to jedno – warto zaplanować każdy przejazd z wyprzedzeniem.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

