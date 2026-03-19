Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w kwietniu. Przygotuj się
Władze Warszawy wydały ważny komunikat dla mieszkańców jednej z dzielnic. W najbliższych tygodniach rusza szeroko zakrojona akcja deratyzacji. Chodzi o zwalczanie gryzoni, które w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się w przestrzeni miejskiej.
Deratyzacja obejmie kwiecień i maj
Urząd Dzielnicy Praga-Południe poinformował, że działania zostaną przeprowadzone w kwietniu i maju. Obejmą budynki znajdujące się w zasobie miejskim, ale to nie koniec.
Jak podkreślają urzędnicy, lista lokalizacji może się zmieniać. Wszystko zależy od zgłoszeń mieszkańców. Jeśli ktoś zauważy problem i jego adres nie znalazł się w harmonogramie, może to zgłosić bezpośrednio do urzędu.
Nie ma twojego adresu? Możesz go dopisać
To ważna informacja. Jeśli budynek należy do miasta, a nie został uwzględniony w planie, mieszkańcy mogą interweniować. Wystarczy zgłoszenie mailowe.
Urząd wskazuje konkretną osobę do kontaktu. Chodzi o zastępczynię burmistrza Katarzynę Niwińską. To właśnie na podstawie takich zgłoszeń będzie tworzony kolejny harmonogram działań.
Akcja może objąć więcej budynków
W harmonogramie znajdują się przede wszystkim nieruchomości zarządzane przez ZGN Praga-Południe. Jednak urzędnicy zaznaczają, że chcą włączyć do akcji także wspólnoty mieszkaniowe.
Trwają już kontakty z zarządcami takich budynków. Celem jest rozszerzenie działań, aby były one skuteczne na większym obszarze. Im więcej miejsc zostanie objętych deratyzacją, tym większa szansa na realne ograniczenie problemu.
Problem gryzoni wraca?
Choć urząd nie mówi tego wprost, skala działań może sugerować, że problem gryzoni jest poważniejszy, niż się wydaje. Deratyzacja obejmująca tak szeroki zakres nie jest przypadkowa.
W wielu częściach Warszawy mieszkańcy od miesięcy zgłaszają obecność szczurów w okolicach śmietników, piwnic i terenów zielonych. Teraz miasto reaguje konkretnymi działaniami.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Jeśli mieszkasz na Pradze-Południe, warto sprawdzić harmonogram. To nie tylko kwestia porządku, ale też bezpieczeństwa i higieny.
W trakcie deratyzacji mogą pojawić się środki chemiczne. Dlatego trzeba zachować ostrożność, szczególnie jeśli masz dzieci lub zwierzęta.
Jeśli zauważysz gryzonie w swojej okolicy, nie czekaj. Zgłoszenie może sprawić, że twój budynek zostanie objęty kolejnym etapem akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.