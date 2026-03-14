Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w niedzielę. Przygotuj się
Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W najbliższe dwa weekendy na Bemowie wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, a część tramwajów przestanie kursować. Dodatkowo w niedzielę ulicami dzielnicy pobiegną uczestnicy biegu BeMore5K, co spowoduje kolejne zamknięcia ulic i zmiany w trasach autobusów.
Prace na torowisku zatrzymają tramwaje
Zmiany w ruchu mają związek z pracami przy przejściu dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich. W tym miejscu powstaje nowa sygnalizacja świetlna, a przejście przez torowisko zostanie przeniesione bliżej ulicy Pirenejskiej.
Z tego powodu w weekendy 14–15 marca oraz 21–22 marca tramwaje nie będą kursowały na odcinku od pętli Nowe Bemowo do skrzyżowania Powstańców Śląskich z ulicą Radiową.
Zmiany obejmą kilka linii tramwajowych:
• linia 23 zakończy trasę na pętli Koło
• linia 26 również będzie dojeżdżała tylko do pętli Koło
• linia 24 pojedzie do pętli Osiedle Górczewska
• linia 28 będzie kursowała na trasie Dworzec Wschodni – Metro Młociny
Na odcinku ulicy Powstańców Śląskich pasażerowie będą mogli korzystać z autobusów linii 112, 122, 171, 184 i 220.
Bieg uliczny BeMore5K na Bemowie
Dodatkowe utrudnienia pojawią się w niedzielę 15 marca, kiedy odbędzie się kolejna edycja biegu ulicznego BeMore5K. Na starcie w pobliżu Urzędu Dzielnicy Bemowo ma stanąć około 2500 uczestników.
Bieg rozpocznie się o godzinie 11:00. Zawodnicy pobiegną jedną jezdnią ulicy Powstańców Śląskich w kierunku Radiowej, następnie w stronę Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie zawrócą i wrócą tą samą trasą na metę.
Ulice będą zamykane już od rana
Pierwsze zmiany w ruchu pojawią się już o godzinie 8:00. Zamknięta zostanie jezdnia ulicy Powstańców Śląskich w stronę Połczyńskiej pomiędzy ulicami Dywizjonu 303 a Górczewską.
Dostęp do tego odcinka będą mieli jedynie mieszkańcy ulic Bolkowskiej i Pełczyńskiego, a wyjazd z tych ulic będzie możliwy tylko w kierunku Lotniska Bemowo.
Kolejne zamknięcia pojawią się o godzinie 10:30, czyli pół godziny przed startem biegu. Wtedy zamknięta zostanie:
• ulica Powstańców Śląskich przy skrzyżowaniu z Radiową
• ulica Radiowa od ronda Adamieckiego do Powstańców Śląskich
Ruch na tych ulicach zostanie przywrócony około godziny 12:00.
Objazdy dla kierowców
Kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. Zamknięty fragment ulicy Powstańców Śląskich będzie można ominąć ulicami:
Radiową, Dywizjonu 303, Księcia Janusza oraz Górczewską.
Zmiany w komunikacji miejskiej
Podczas zawodów zmienią się także trasy autobusów i tramwajów. Korekty obejmą między innymi linie autobusowe 112, 122, 220 i 523 oraz tramwaje linii 20.
Autobusy linii 122 i 523 przez część dnia będą kierowane objazdami ulicami Radiową, Kaliskiego, Lazurową, Dywizjonu 303, Ciołka i Górczewską. Z kolei tramwaje linii 20 w godzinach około 10:30–13:00 nie dojadą do Boernerowa i zakończą kursy na pętli Osiedle Górczewska.
Dodatkowo autobusy linii 220 w czasie biegu będą kończyć trasę na Starym Bemowie.
Co to oznacza dla mieszkańców
W weekend kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu w rejonie Bemowa, szczególnie w okolicach ulic Powstańców Śląskich i Radiowej. Warto wcześniej sprawdzić objazdy oraz zmienione trasy komunikacji miejskiej.
Szczegółowe informacje o utrudnieniach i zmianach w kursowaniu pojazdów można znaleźć na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego oraz w serwisie miejskim dotyczącym zmian w ruchu.
