Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w niedzielę
W niedzielę, 19 października, tramwajarze będą prowadzić prace przy skrzyżowaniu Alei „Solidarności” i Alei Jana Pawła II, w rejonie dawnego Kina Femina. Z tego powodu wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu tramwajów. Na ulice nie wyjadą linie 13 i 23, a linie 18, 20 i 26 pojadą zmienionymi trasami. Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z23.
Zakres prac i utrudnienia
Od nocy z 16 na 17 października rozpoczną się roboty rozbiórkowe związane z przygotowaniem do wymiany zwrotnicy. Prace te prowadzone będą w godzinach nocnych, dlatego nie wpłyną na ruch tramwajów, choć mogą wiązać się ze zwiększonym hałasem w okolicy.
Główna część prac zaplanowana jest na niedzielę, 19 października. Wtedy wymieniona zostanie zwrotnica torowa, co spowoduje wstrzymanie ruchu tramwajowego w Alei „Solidarności” na odcinku pomiędzy Aleją Jana Pawła II a Placem Bankowym.
Zmiany w komunikacji tramwajowej
- Linia 18 pojedzie objazdem przez Most Śląsko-Dąbrowski – z ronda Starzyńskiego tramwaje pojadą ulicami Jagiellońską, Ratuszową, Targową i dalej Aleją „Solidarności” do Placu Bankowego, skąd wrócą na stałą trasę.
- Linia 20 zostanie skierowana przez Most Gdański – z Alei „Solidarności” tramwaje skręcą w Aleję Jana Pawła II, a następnie pojadą ulicami Z. Słomińskiego i S. Starzyńskiego do ronda, skąd ruszą swoją standardową trasą.
- Linia 26 ominie zamknięty odcinek torowiska, jadąc Aleją Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego, Aleją Niepodległości, Nowowiejską, Marszałkowską i dalej przez Plac Bankowy do Alei „Solidarności”, gdzie wróci na swoją zwykłą trasę.
Autobusy zastępcze
Na czas robót zostanie uruchomiona linia autobusowa Z23, która będzie kursowała Aleją „Solidarności” pomiędzy ulicą Okopową a Zajezdnią Stalowa, zapewniając połączenie z obszarem, w którym ruch tramwajów będzie wstrzymany.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.