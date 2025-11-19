Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w piątek. Przygotuj się
Warszawa wchodzi w kolejny etap budowy trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Oznacza to jedne z największych zmian komunikacyjnych tej jesieni. Przez cały weekend miasto wstrzymuje ruch tramwajów na kluczowym odcinku oraz wprowadza szeroką listę objazdów, nowych przystanków i specjalnych rozkładów jazdy. Zmiana będzie szczególnie odczuwalna dla pasażerów korzystających z Grójeckiej, Banacha i rejonu Okęcia.
Prace rozpoczynają się w piątek 21 listopada 2025 roku o godzinie 23:00 i potrwają do poniedziałku 24 listopada 2025 roku do godziny 04:40, czyli do końca kursowania nocnej linii N38. W sobotę i niedzielę ruch tramwajów zostanie całkowicie wyłączony na odcinku od placu Narutowicza do P+R Al. Krakowska. Przez dwa dni żadna linia nie przejedzie Grójecką w stronę Okęcia.
W tym czasie tramwaje 1, 9 i 15 pojadą skróconymi trasami kończąc kursy na placu Narutowicza. Linie 1 pojadą z Annopola tylko do Narutowicza, linia 9 dojedzie tam od strony Gocławka i Wiatracznej, a linia 15 – od Marymont-Potoku przez Filtrową. Aby utrzymać połączenie z Okęciem, miasto uruchamia autobusową linię zastępczą Z-9 kursującą między placem Narutowicza a P+R Al. Krakowska z wariantami skróconymi do Hynka.
Zmieniają się również zasady funkcjonowania linii autobusowych. 141 i nocna N38 będą kończyć trasę na przystanku P+R Al. Krakowska 10. W tym rejonie pasażerowie skorzystają także z dodatkowego przystanku Lipowczana 52, który zostanie wprowadzony jako stały zarówno dla zastępczej Z-9, jak i dla linii 141 oraz 154. Na Grójeckiej, na trasach autobusów 157 i 191, zacznie obowiązywać dodatkowy przystanek Wawelska 52.
Lista zamkniętych przystanków tramwajowych jest bardzo długa. Od P+R Al. Krakowska, przez Instytut Lotnictwa, Lipowczanę, Hynka, Włochy-Ratusz, PKP Rakowiec, Korotyńskiego, Dickens’a, Hale Banacha, Bitwy Warszawskiej 1920 r., Och-Teatr, Wawelską aż po plac Narutowicza — wszystkie przystanki tramwajowe na tym odcinku są zawieszone. W ich miejsce pojawi się sieć przystanków zastępczych, m.in. Lipowczana 52, Hale Banacha 53 i 54 oraz nowy przystanek Plac Narutowicza 55 dla wysiadających.
W sobotę i niedzielę tramwaje 1, 9, 15 oraz autobusy Z-9, 141 i 154 będą kursować według specjalnych rozkładów jazdy. Zmieniony rozkład obejmie też nocną linię N38, funkcjonującą w zmienionej wersji od nocy z piątku na sobotę aż do nocy z niedzieli na poniedziałek.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli w nadchodzący weekend korzystasz z komunikacji w rejonie Grójeckiej, Banacha, Rakowca, Szczęśliwic lub Okęcia — przygotuj się na duże zmiany. Czas dojazdu może się wydłużyć, a wiele stałych przystanków będzie nieczynnych. Najlepiej sprawdzić trasę jeszcze przed wyjściem z domu i uwzględnić przesiadki na linię Z-9.
To jedna z najbardziej wymagających zmian komunikacyjnych w tej części miasta, ale jest konieczna, by kontynuować budowę nowej trasy tramwajowej. Prace potrwają tylko kilka dni, ale odczują je wszyscy, którzy w weekend planują podróże po Ochocie i w kierunku Okęcia.
Warto zaplanować przejazd wcześniej — dzięki temu unikniesz opóźnień i chaosu na przystankach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.