Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w poniedziałek
Mieszkańcy Falenicy i okolic muszą przygotować się na trudny początek tygodnia. Już w najbliższy poniedziałek, 16 lutego 2026 roku, drogowcy zamkną kluczowy fragment zachodniej jezdni ulicy Patriotów. To kolejny etap modernizacji linii kolejowej nr 7, który wywróci do góry nogami poruszanie się po tej części Warszawy. Zmiany są poważne i potrwają do odwołania. Sprawdź, jak dojedziesz do pracy i szkoły, bo Twoja linia autobusowa niemal na pewno zmieni trasę.
Poniedziałkowy armagedon na Patriotów
Utrudnienia rozpoczną się 16 lutego i dotyczą zachodniej nitki ulicy Patriotów. Nieprzejezdny będzie odcinek na południe od ronda przy skrzyżowaniu z ulicami Młoda i Walcownicza. Zamknięcie ruchu kołowego w tym miejscu wymusiło na Zarządzie Transportu Miejskiego drastyczne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Pasażerowie muszą liczyć się z nowymi trasami i przeniesieniem przystanków.
Rewolucja w liniach autobusowych. Gdzie pojedzie 161?
Największe zmiany dotyczą linii 161. Autobusy jadące od krańca Falenica wykonają skomplikowany manewr zawracania na pętli, a następnie pojadą ulicami: Bysławską, Poezji, Jachowicza, Olecką, Włókienniczą i Michalinkami. Następnie skręcą w prawo w ulicę Patriotów i udadzą się aż do Józefowa, gdzie zawrócą na rondzie przy przystanku kolejowym Michalin. W drogę powrotną do Warszawy linia 161 ruszy ulicą Piłsudskiego, a następnie Patriotów, Michalinkami, Włókienniczą, Olecką, Jachowicza i Poezji. Po dotarciu do Bysławskiej autobusy wjadą na pętlę Falenica, zawrócą i dopiero wtedy ruszą w dalszą trasę w kierunku Zbójnej Góry. Uwaga! Dla tej linii przystankami granicznymi strefy biletowej staje się zespół przystankowy WĄSKA.
Zmiany dotyczą także innych linii:
-
Linia 213 (kierunek Błota): Od skrzyżowania Walcownicza/Patriotów/Młoda autobusy pojadą ulicą Patriotów, a następnie skręcą w Bysławską, by wrócić na swoją trasę podstawową.
-
Linia nocna N72: W obu kierunkach wprowadzono objazd od krańca Falenica przez pętlę, a następnie ulicami: Bysławską, Poezji, Jachowicza, Olecką, Włókienniczą i Michalinkami do ulicy Patriotów.
-
Linia 146: Wszystkie kursy będą realizowane trasą podstawową (bez podjazdów), biegnącą ciągiem ulic: Poezji, Jachowicza, Olecka, Włókiennicza, Michalinki, Patriotów, Młoda, Derkaczy i Bysławska.
Znikające przystanki. Gdzie szukać autobusu?
Drogowcy zawieszają funkcjonowanie popularnego przystanku PKP FALENICA 07. W zamian uruchomiono szereg przystanków zastępczych, z których większość funkcjonuje „na żądanie”:
-
PKP FALENICA 57: Stały przystanek dla linii 213, zlokalizowany na ul. Bysławskiej za skrzyżowaniem z Patriotów.
-
MICHALINKI 52: Przystanek na żądanie przy ul. Michalinki (dla linii 161 i N72).
-
OLECKA 52: Przystanek na żądanie przy ul. Oleckiej (dla linii 161 i N72).
-
JACHOWICZA 52: Przystanek na żądanie przy ul. Oleckiej (dla linii 161 i N72).
-
KOSODRZEWINY 52: Przystanek na żądanie przy ul. Poezji (dla linii 161 i N72).
Dodatkowo, przystanek OLECKA 01 zmienia swój charakter ze stałego na warunkowy – kierowca zatrzyma się tam tylko „na żądanie”. Pasażerowie proszeni są o zachowanie czujności i sygnalizowanie chęci wysiadania.
