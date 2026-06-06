Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w poniedziałek
W poniedziałek 8 czerwca rozpoczną się planowane wyłączenia prądu w kilku punktach Warszawy. Energa Operator przeprowadza modernizację sieci i stacji transformatorowych – prace potrwają przez cały przyszły tydzień. Niektóre adresy zostaną bez zasilania nawet na 9 godzin. Wyłączenia mogą zostać odwołane bez uprzedzenia.
Poniedziałek 8 czerwca – Radzymińska bez prądu przez 3 godziny
Pierwsze wyłączenie obejmie ulicę Radzymińską pod numerami 194, 196, 198, 200, 202 i 202A. Prąd zostanie wyłączony o godzinie 10:00 i wróci najpóźniej o 13:00. Przyczyną jest modernizacja sieci 0,4 kV.
Wtorek 9 czerwca – cztery ulice bez zasilania, najdłużej do 18:30
We wtorek wyłączenia obejmą kilka adresów jednocześnie. Najdłużej bez prądu będą mieszkańcy ulic Grójecka 103, 116, 118, 120 i 122 oraz Karola Dickensa 14, 16, 18 i 20, a także Stanisława Skarżyńskiego 11 i 17 – tam zasilanie zostanie wyłączone o godzinie 7:30 i wróci do 18:30. To ponad 11 godzin przerwy, związanej z modernizacją stacji transformatorowej nr 6700.
Tego samego dnia wyłączenia dotkną również ulicę Kąty Grodziskie pod numerami 72A oraz 74-74C – od godziny 8:00 do 17:00, przyczyna: modernizacja sieci 0,4 kV. Na tej samej ulicy, ale pod numerami 81F-81W oraz 85B-85T, zaplanowano dwie przerwy do 30 minut każda w godzinach 8:00-17:00. Na ulicy Wszemirowska 9 prąd zostanie wyłączony od godziny 8:00 do 14:00 w ramach rozbudowy i modernizacji sieci.
Środa 10 czerwca – Pawła Suzina bez zasilania przez 8 godzin
W środę wyłączenie obejmie ulicę Pawła Suzina 6 – od godziny 8:00 do 16:00. Przyczyną jest modernizacja sieci.
Co to oznacza dla Ciebie? Zabezpiecz sprzęt i zaplanuj dzień z wyprzedzeniem
Jeśli Twój adres figuruje na liście, przed planowanym wyłączeniem warto naładować telefon i laptopa, wyłączyć i odłączyć od prądu wrażliwy sprzęt elektroniczny – szczególnie komputery i routery – oraz wyjąć jedzenie z lodówki lub przygotować się na kilkugodzinną przerwę w chłodzeniu. Aktualne informacje o wyłączeniach prądu w Warszawie dostępne są na stronie energa.pl w zakładce planowane wyłączenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.