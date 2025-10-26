Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w poniedziałek
W poniedziałek, 27 października 2025 roku, mieszkańcy południowej Warszawy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu autobusów. W godzinach 18:30–20:30 w rejonie ronda u zbiegu ulic Stryjeńskich i Płaskowickiej zaplanowano zgromadzenia publiczne, które mogą całkowicie zablokować przejazd przez tę część Ursynowa.
Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że w czasie wydarzenia zmienione zostaną trasy kilku linii autobusowych – 192, 503 i 504.
Utrudnienia i objazdy
W przypadku braku możliwości przejazdu przez rejon zgromadzenia autobusy będą kierowane na trasy objazdowe:
Linia 192
- w obu kierunkach: od skrzyżowania Indiry Gandhi / al. KEN – pojazdy pojadą ulicami al. KEN – Płaskowickiej, a następnie wrócą na swoje stałe trasy.
Linia 503
- w kierunku Natolin Północny: od skrzyżowania Indiry Gandhi / Cynamonowa – objazd ulicami Cynamonowa – Płaskowickiej – przystanek NATOLIN PŁN 08,
- w kierunku Konwiktorska: z przystanku NATOLIN PŁN 08 – dalej al. KEN – Indiry Gandhi i powrót na stałą trasę.
Linia 504
- w obu kierunkach: od skrzyżowania Dereniowa / Indiry Gandhi – objazd poprowadzi ulicami Indiry Gandhi – al. KEN – Belgradzka – Stryjeńskich, po czym autobusy wrócą na swoje zwykłe trasy.
Na trasach objazdowych wszystkie linie będą zatrzymywać się:
- na pierwszym napotkanym przystanku stałym,
- a pozostałe przystanki będą obowiązywać na żądanie.
Zgromadzenia na Ursynowie
To już kolejne spotkanie mieszkańców w tym miejscu – zgromadzenia na rondzie Stryjeńskich i Płaskowickiej odbywają się cyklicznie, także 20, 22, 24 i 29 października. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenia mają charakter pokojowy, ale mogą powodować czasowe blokady ruchu i opóźnienia komunikacji miejskiej.
Apel ZTM
Zarząd Transportu Miejskiego apeluje do pasażerów, aby w poniedziałek w godzinach wieczornych planując podróż przez Ursynów, uwzględnili możliwe utrudnienia. Warto śledzić bieżące komunikaty na stronie ztm.waw.pl lub w aplikacjach mobilnych z rozkładami jazdy.
ZTM przeprasza za niedogodności i przypomina, że autobusy mogą kursować z opóźnieniami również po zakończeniu zgromadzenia – do czasu pełnego przywrócenia ruchu w rejonie Płaskowickiej i Stryjeńskich.
