Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w sobotę o 12:00
W sobotę, 4 października, w Warszawie odbędzie się jedna z największych imprez sportowych jesieni – „Biegnij Warszawo” połączona z przemarszem „Maszeruję-Kibicuję”. Wydarzenie przyciągnie setki biegaczy i kibiców, ale oznacza także spore utrudnienia w ruchu. Do godziny 18.00 zmienionymi trasami kursować będzie kilkanaście linii autobusowych.
Bieg i przemarsz – które ulice będą zamknięte?
Start biegu zaplanowano na godzinę 12.00 z ulicy Myśliwieckiej. Uczestnicy pobiegną trasą znaną z poprzednich edycji – m.in. przez Rozbrat, Ludną, Solec, Tamkę, Most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie, Most Poniatowskiego, Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat i Świętokrzyską. Meta znajdzie się na stadionie Legii.
Równolegle o 12.15 wystartuje przemarsz „Maszeruję-Kibicuję”. Uczestnicy przejdą przez Górnośląską, Wiejską, Matejki, Aleje Ujazdowskie, plac Trzech Krzyży, Książęcą i park Rydza-Śmigłego.
Ulice zamknięte od rana
Pierwsze zmiany wejdą w życie już o 6.00 rano, kiedy zamknięta zostanie ulica Myśliwiecka. Godzinę później ruch zostanie wstrzymany także na Łazienkowskiej. Obie ulice ponownie otworzą się dopiero o 18.00. Cała trasa biegu i przemarszu będzie wyłączona z ruchu w godzinach 11.30–14.30.
Zmiany w komunikacji miejskiej
Warszawscy kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na utrudnienia. Na objazdy skierowane zostaną autobusy kilkunastu linii, m.in.: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 146, 147, 158, 159, 162, 166, 171, 180, 503, 507, 521. Dopiero po zakończeniu imprezy autobusy powrócą na swoje stałe trasy.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Jeśli planujesz w sobotę podróż przez Śródmieście lub Dolny Mokotów, zarezerwuj więcej czasu i sprawdź objazdy komunikacji miejskiej. Najlepiej unikać samochodem obszaru, w którym odbywa się impreza, i skorzystać z metra lub tramwajów. Dla kibiców przygotowano specjalny przemarsz, więc warto przyjść i wesprzeć uczestników na trasie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.