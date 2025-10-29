Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w środę wieczorem. Przygotuj się
W najbliższych dniach mieszkańcy Ursynowa oraz osoby podróżujące przez południową część Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, w rejonie ronda u zbiegu ulic Stryjeńskich i Płaskowickiej zaplanowano serię zgromadzeń publicznych.
Utrudnienia w pięć dni października
Zgromadzenia odbędą się 20, 22, 24, 27 i 29 października 2025 roku w godzinach 18:30–20:30. W tych dniach okolice ronda na Ursynowie mogą być częściowo wyłączone z ruchu, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na trasy objazdowe.
Zarząd Transportu Miejskiego przekazał szczegółowe zmiany dla poszczególnych linii:
-
Linia 192 – w obu kierunkach pojedzie ulicą al. Komisji Edukacji Narodowej i dalej Płaskowickiej, po czym wróci na swoją stałą trasę.
-
Linia 503
-
w kierunku Natolin Północny: od skrzyżowania Indiry Gandhi i Cynamonowej pojedzie ulicami Cynamonową i Płaskowickiej do przystanku Natolin Północny 08,
-
w kierunku Konwiktorska: z przystanku Natolin Północny 08 przez al. KEN i Indiry Gandhi, a następnie swoją stałą trasą.
-
-
Linia 504 – w obu kierunkach trasa przebiegać będzie ulicami Indiry Gandhi, al. KEN, Belgradzką i Stryjeńskich, skąd wróci na zwykły odcinek.
Na wszystkich trasach objazdowych obowiązują pierwsze napotkane przystanki jako stałe, a pozostałe — na żądanie.
Możliwe korki i opóźnienia
W związku z zaplanowanymi zgromadzeniami kierowcy powinni spodziewać się utrudnień w godzinach popołudniowych i wieczornych. Służby miejskie apelują o omijanie rejonu ronda Stryjeńskich–Płaskowickiej, szczególnie w godzinach rozpoczęcia wydarzeń, gdy natężenie ruchu może być największe.
Mieszkańcom zaleca się korzystanie z metra lub wcześniejsze planowanie trasy przejazdu.
ZTM przeprasza za utrudnienia
Organizatorzy i Zarząd Transportu Miejskiego przepraszają za niedogodności i proszą pasażerów o wyrozumiałość. Informacje o ewentualnych zmianach w rozkładzie jazdy oraz bieżące komunikaty o utrudnieniach będą publikowane na stronie ztm.waw.pl oraz w aplikacjach mobilnych Warszawskiego Transportu Publicznego.
Co warto wiedzieć
Zgromadzenia publiczne w tym rejonie organizowane są cyklicznie, a ich przebieg jest monitorowany przez policję i służby miejskie. W przypadku całkowitego zablokowania przejazdu, autobusy mogą być kierowane na dodatkowe trasy objazdowe.
