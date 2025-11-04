Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w środę

4 listopada 2025

Warszawski Transport Publiczny wydał pilne ostrzeżenie dla pasażerów. Od środy, 5 listopada 2025 roku, w życie wchodzą zmiany dotyczące lokalizacji przystanku AL. LOTNIKÓW 05. Powodem jest rozpoczęcie przebudowy tego odcinka, która potrwa do odwołania.

Zmiana lokalizacji przystanku AL. LOTNIKÓW 05

Od środy rano, wraz z początkiem kursowania linii dziennych, przystanek AL. LOTNIKÓW 05 zostanie tymczasowo przeniesiony. Nowa lokalizacja znajduje się na ul. Wałbrzyskiej, za skrzyżowaniem z ul. Bacha, w kierunku al. Harcerzy Rzeczypospolitej.

Zmieniony przystanek będzie obowiązywał:

  • jako stały dla linii: 189, 193, 317, 401, 402,

  • jako „na żądanie” dla linii nocnych: N01, N33, N37 oraz N83.

Utrudnienia dla pasażerów

Zmiana obowiązuje do odwołania, a więc kierowcy i pasażerowie powinni przygotować się na możliwe utrudnienia w rejonie Alei Lotników. Prace remontowe obejmą zarówno infrastrukturę przystankową, jak i chodniki wzdłuż jezdni, co może spowodować lokalne zwężenia pasa ruchu i spowolnienie komunikacji.

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz śledzenie aktualnych komunikatów na stronie ZTM.

Co to oznacza dla pasażerów

Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w tym rejonie powinni:

  • sprawdzić dokładnie nową lokalizację przystanku przed wyjściem z domu,

  • uwzględnić możliwe opóźnienia w rozkładzie,

  • zwrócić uwagę na oznaczenia przystanku tymczasowego, który będzie wyraźnie oznakowany.

ZTM przeprasza za wszelkie niedogodności i przypomina, że przebudowa przystanku ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży w tej części Mokotowa.

Podsumowanie:

  • Start zmian: środa, 5 listopada 2025 r.

  • Dotyczy: przystanku AL. LOTNIKÓW 05

  • Przeniesienie: na ul. Wałbrzyską za skrzyżowaniem z ul. Bacha

  • Linie dzienne: 189, 193, 317, 401, 402

  • Linie nocne: N01, N33, N37, N83

  • Charakter przystanku: stały dla dziennych, „na żądanie” dla nocnych.

Warszawiacy powinni przygotować się na drobne zmiany w organizacji ruchu i tras dojścia do autobusów w tej części miasta.

