Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w środę
Warszawski Transport Publiczny wydał pilne ostrzeżenie dla pasażerów. Od środy, 5 listopada 2025 roku, w życie wchodzą zmiany dotyczące lokalizacji przystanku AL. LOTNIKÓW 05. Powodem jest rozpoczęcie przebudowy tego odcinka, która potrwa do odwołania.
Zmiana lokalizacji przystanku AL. LOTNIKÓW 05
Od środy rano, wraz z początkiem kursowania linii dziennych, przystanek AL. LOTNIKÓW 05 zostanie tymczasowo przeniesiony. Nowa lokalizacja znajduje się na ul. Wałbrzyskiej, za skrzyżowaniem z ul. Bacha, w kierunku al. Harcerzy Rzeczypospolitej.
Zmieniony przystanek będzie obowiązywał:
-
jako stały dla linii: 189, 193, 317, 401, 402,
-
jako „na żądanie” dla linii nocnych: N01, N33, N37 oraz N83.
Utrudnienia dla pasażerów
Zmiana obowiązuje do odwołania, a więc kierowcy i pasażerowie powinni przygotować się na możliwe utrudnienia w rejonie Alei Lotników. Prace remontowe obejmą zarówno infrastrukturę przystankową, jak i chodniki wzdłuż jezdni, co może spowodować lokalne zwężenia pasa ruchu i spowolnienie komunikacji.
Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz śledzenie aktualnych komunikatów na stronie ZTM.
Co to oznacza dla pasażerów
Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w tym rejonie powinni:
-
sprawdzić dokładnie nową lokalizację przystanku przed wyjściem z domu,
-
uwzględnić możliwe opóźnienia w rozkładzie,
-
zwrócić uwagę na oznaczenia przystanku tymczasowego, który będzie wyraźnie oznakowany.
ZTM przeprasza za wszelkie niedogodności i przypomina, że przebudowa przystanku ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży w tej części Mokotowa.
Podsumowanie:
-
Start zmian: środa, 5 listopada 2025 r.
-
Dotyczy: przystanku AL. LOTNIKÓW 05
-
Przeniesienie: na ul. Wałbrzyską za skrzyżowaniem z ul. Bacha
-
Linie dzienne: 189, 193, 317, 401, 402
-
Linie nocne: N01, N33, N37, N83
-
Charakter przystanku: stały dla dziennych, „na żądanie” dla nocnych.
Warszawiacy powinni przygotować się na drobne zmiany w organizacji ruchu i tras dojścia do autobusów w tej części miasta.
