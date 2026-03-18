Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w weekend. Przygotuj się
Warszawa szykuje się na poważne utrudnienia. Już w najbliższy weekend jedna z ważniejszych ulic na Mokotowie zostanie zamknięta dla ruchu. Powodem jest finałowy etap prac drogowych, który oznacza brak przejazdu i konieczność szukania objazdów.
Zmiany zaczną obowiązywać w piątek wieczorem i potrwają do poniedziałkowego poranka.
Kluczowa ulica znika z mapy na kilka dni
Prace obejmą ulicę Rakowiecką na odcinku między Puławską a Kazimierzowską. W tym czasie kierowcy nie będą mogli przejechać przez ten fragment drogi.
Roboty ruszą w piątek, 20 marca około godziny 22:00 i potrwają do poniedziałku, 23 marca rano. To ostatnie asfaltowanie w ramach dużej inwestycji związanej z budową trasy tramwajowej do Wilanowa.
Ważna informacja dla pasażerów: tramwaje linii 19 będą kursowały bez zmian.
Objazdy i zmiany w organizacji ruchu
Zamknięcie Rakowieckiej oznacza szereg dodatkowych utrudnień dla kierowców. Z kilku ulic nie będzie możliwości wyjazdu na zamknięty odcinek.
Dotyczy to między innymi ulic Kazimierzowskiej, Wiśniowej, Starościńskiej oraz Sandomierskiej.
Na części okolicznych ulic wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, aby ułatwić poruszanie się w rejonie objętym pracami. Takie rozwiązanie pojawi się m.in. na Kazimierzowskiej i Wiśniowej między Narbutta a Rakowiecką, a także na Sandomierskiej, Rejtana i Starościńskiej.
Kierowcy powinni korzystać z tras alternatywnych. Najlepszym rozwiązaniem będą ulice Madalińskiego oraz Stefana Batorego.
To jeszcze nie koniec prac
Choć w poniedziałek ruch częściowo wróci, nie oznacza to zakończenia inwestycji. Otwarty zostanie fragment między Kazimierzowską a Puławską, jednak odcinek w stronę Alei Niepodległości pozostanie zamknięty.
Drogowcy będą jeszcze pracować nad oznakowaniem, sygnalizacją świetlną oraz jej synchronizacją z pobliskimi skrzyżowaniami.
Pełne otwarcie Rakowieckiej planowane jest dopiero w połowie kwietnia. Na tym jednak nie koniec – ostatnim etapem będą nasadzenia zieleni, które potrwają aż do czerwca.
Duża inwestycja za miliardy
Modernizacja Rakowieckiej to część znacznie większego projektu budowy trasy tramwajowej do Wilanowa. Całość jest współfinansowana ze środków unijnych.
Wartość inwestycji przekracza 2 miliardy złotych, z czego aż 900 milionów pochodzi z funduszy europejskich.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz przejazd przez Mokotów w weekend, przygotuj się na utrudnienia i możliwe korki. Najlepiej wcześniej zaplanować trasę i unikać rejonu Rakowieckiej.
