Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy
Mieszkańcy Warszawy nie załatwią spraw w Punktach Obsługi Pasażerów w sobotę 31 stycznia 2026. Wszystkie placówki będą nieczynne przez cały dzień z powodu prac serwisowych. Sprawdzamy, jak załatwić najpilniejsze sprawy bez wychodzenia z domu.
ZTM Warszawa informuje, że 31 stycznia 2026 (sobota) wszystkie stacjonarne Punkty Obsługi Pasażerów pozostaną zamknięte. Powodem są zaplanowane prace serwisowe w systemach obsługi klientów. Nie będzie możliwości osobistej wizyty w żadnej z placówek na terenie stolicy.
Jeśli pilnie potrzebujesz załatwić sprawę związaną z komunikacją miejską, skorzystaj z e-POP (elektroniczny Punkt Obsługi Pasażera). Ta platforma internetowa pozwala na zdalną realizację większości usług bez konieczności wychodzenia z domu.
Co możesz załatwić przez internet?
Przez e-POP złożysz wniosek o Warszawską Kartę Miejską. To podstawowy dokument uprawniający do korzystania z biletów okresowych w komunikacji miejskiej. Cała procedura odbywa się online, bez papierowej dokumentacji.
Dostępny jest także wniosek o Warszawską Kartę Miejską z dodatkowymi uprawnieniami Karty Warszawianki, Karty Warszawiaka, Karty młodej Warszawianki lub Karty młodego Warszawiaka. To rozwiązanie łączy funkcje karty miejskiej z kartą mieszkańca stolicy.
Jeśli już posiadasz Warszawską Kartę Miejską, ale chcesz nadać jej uprawnienia Warszawianki lub Warszawiaka, również zrobisz to przez e-POP. System automatycznie zweryfikuje twoje dane i nada odpowiednie uprawnienia.
Potrzebujesz szczegółowych informacji o Warszawskim Transporcie Publicznym? Przez platformę e-POP umówisz się na spotkanie informacyjne z konsultantem, który odpowie na wszystkie pytania dotyczące komunikacji miejskiej w stolicy.
Wszystkie wnioski składane elektronicznie są przetwarzane tak samo szybko jak te złożone osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów. Nie tracisz czasu na dojazd, stanie w kolejce i oczekiwanie na obsługę. Wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do internetu.
Pamiętaj, że nieczynność dotyczy tylko soboty 31 stycznia 2026. Od poniedziałku 2 lutego wszystkie Punkty Obsługi Pasażerów wznowią normalną pracę w standardowych godzinach otwarcia. Jeśli twoja sprawa może poczekać, możesz załatwić ją osobiście po weekendzie.
Platforma e-POP działa bez przerwy, także w sobotę 31 stycznia. To wygodna alternatywa dla osób, które wolą załatwiać sprawy urzędowe zdalnie. Zaloguj się, wypełnij formularz i poczekaj na realizację wniosku bez wychodzenia z domu.
