Pilny komunikat dla milionów Polaków. Resort finansów podał kluczową datę dla podatników
Wielkimi krokami zbliża się gorący okres rozliczeń podatkowych. Czasy ręcznego wpisywania cyfr w papierowe formularze odeszły jednak do lamusa. Ministerstwo Finansów właśnie przypomniało, kiedy urzędnicy udostępnią nam gotowe, wstępnie wypełnione zeznania. Warto zapisać tę datę w kalendarzu, by szybciej otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.
Początek roku to dla każdego pracującego obywatela czas obowiązkowego kontaktu ze skarbówką. Obecnie jednak proces ten jest znacznie uproszczony, gdyż to administracja skarbowa bierze na siebie ciężar przygotowania wstępnego rozliczenia za rok 2025. Podatnikom pozostaje jedynie weryfikacja danych i akceptacja dokumentu.
Kiedy rusza system?
Zgodnie z komunikatem resortu finansów, usługa Twój e-PIT zostanie uruchomiona w połowie miesiąca, a dokładniej 15 lutego. To właśnie od tego dnia na serwerach Ministerstwa będą czekać na podatników gotowe zeznania. Z udogodnienia tego mogą skorzystać nie tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności, ale również przedsiębiorcy.
Dostęp do systemu jest możliwy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Platforma jest dostosowana do różnych urządzeń – można z niej korzystać zarówno na komputerze, jak i na smartfonie, używając dedykowanej aplikacji e-Urząd Skarbowy. Resort podkreśla, że elektroniczna forma rozliczenia gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo danych, ale przede wszystkim znacznie szybszy zwrot pieniędzy w porównaniu do tradycyjnych, papierowych deklaracji.
Jak się zalogować i na co uważać?
Aby sprawdzić swoje rozliczenie, nie trzeba pamiętać skomplikowanych haseł. System oferuje kilka wygodnych metod logowania, w tym poprzez Profil Zaufany, aplikację mObywatel, e-Dowód czy bankowość elektroniczną. Możliwe jest również użycie danych podatkowych do weryfikacji tożsamości.
Urzędnicy zwracają jednak uwagę na istotną różnicę w procedurach dla różnych formularzy.
-
Automatyczna akceptacja: W przypadku najpopularniejszych deklaracji, takich jak PIT-37 czy PIT-38, brak aktywności ze strony podatnika nie rodzi negatywnych skutków. Jeśli do 30 kwietnia nie odrzucimy ani nie zaakceptujemy zeznania samodzielnie, system uzna je za złożone automatycznie w ostatnim dniu terminu.
-
Wymagane działanie: Inaczej wygląda sytuacja w przypadku formularzy PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Tutaj automatyzm nie zadziała – te deklaracje wymagają od podatnika uzupełnienia danych i samodzielnego zatwierdzenia wysyłki.
