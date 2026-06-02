Pilny komunikat dla pasażerów. Awaria i ogromne utrudnienia na kolei
Dziś o godz. 11:10 na stacji Warszawa Wawer pociąg Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Wawer – Warszawa Zachodnia zerwał sieć trakcyjną i doszczętnie zniszczył własny pantograf. Zablokowane zostały 2 tory stacyjne. Skutki awarii błyskawicznie rozlały się na całą linię otwocką – tysiące pasażerów KM i SKM stanęły przed ścianą opóźnień, odwołań i skróconych relacji w środku dnia roboczego.
Co dokładnie się stało pod wiaduktem ulicy Bronisława Czecha
Skład Kolei Mazowieckich zatrzymał się kilkaset metrów za miejscem zerwania sieci – pod wiaduktem ul. Bronisława Czecha w Wawrze. – Pociąg Kolei Mazowieckich zatrzymał się kilkaset metrów za zerwaną siecią. Wygląda na to, że ma dosyć poważne uszkodzenia na dachu – jeden pantograf jest zupełnie zerwany, część elementów mocno uszkodzona – relacjonował na miejscu reporter TVP3 Warszawa Tomasz Zieliński.
PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdziły, że zablokowane zostały tory nr 4 i 6 na stacji Warszawa Wawer. Spółka skierowała na miejsce pogotowie ratunkowe PGE Energetyka Kolejowa i służby sieciowe. – Około godziny 11:10 na stacji Warszawa-Wawer doszło do uszkodzenia pantografu w pociągu Kolei Mazowieckich. Na miejsce skierowaliśmy pogotowie ratunkowe PGE Energetyka Kolejowa i służby sieciowe – poinformował Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK, cytowany przez Radio dla Ciebie. Czas usunięcia awarii nie został podany – PKP PLK zapowiedziało jedynie, że skład zostanie naprawiony lub usunięty z torów.
Które pociągi są odwołane i jak zmieniły się relacje
Awaria uderzyła w 2 linie obsługujące trasę otwocką. Koleje Mazowieckie linia R7 (Warszawa – Dęblin) notują opóźnienia i odwołania kursów na całym odcinku podmiejskim. SKM linia S1 (Otwock – Pruszków) wprowadziła od godz. 11:30 skrócone relacje: wszystkie pociągi kursujące do i ze stacji Warszawa Wawer jeżdżą wyłącznie do stacji Warszawa Wschodnia. Pasażerowie jadący do Otwocka muszą się przesiąść. SKM odwołała kilka kursów na odcinku Warszawa Wschodnia – Otwock.
Warszawski Transport Publiczny apeluje o śledzenie komunikatów na bieżąco – sytuacja zmienia się dynamicznie, a każda kolejna aktualizacja rozkładu może oznaczać inne odwołania lub przywrócenia kursów. Aktualne informacje dostępne są na Portalu Pasażera PKP PLK (portalpasazera.pl) oraz w aplikacjach Kolei Mazowieckich i SKM.
Jak dotrzeć do pracy i skąd wrócić do domu – alternatywy
Pasażerowie wysiądący na Warszawie Wschodniej mogą skontynuować podróż metrem linii M2 w kierunku centrum lub tramwajami na Pradze. Osoby jadące z południa w kierunku Otwocka mogą próbować autobusów ZTM kursujących wzdłuż trasy kolejowej – linie 139 i 712 obsługują część przystanków na linii otwockiej, choć w godzinach szczytu pojawne są przeciążenia. Dla pasażerów z Pruszkowa i Włoch alternatywą pozostaje metro linii M2 ze stacji Warszawa Zachodnia.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź rozkład przed wyjściem
Jeśli dziś planujesz podróż pociągiem KM linią R7 lub SKM linią S1 – przed wyjściem z domu sprawdź aktualny status połączeń na portalpasazera.pl lub w aplikacji mobilnej swojego przewoźnika. Na stacji Warszawa Wschodnia działa pełna komunikacja miejska umożliwiająca dotarcie do centrum. Czas usunięcia awarii nie jest znany – PKP PLK nie podało szacowanego terminu przywrócenia normalnego ruchu na torach nr 4 i 6 w Wawrze. Artykuł będzie aktualizowany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.