Pilny komunikat dla pasażerów. Awaria i ogromne utrudnienia na linii otwockiej
Poważna awaria na stacji Warszawa Wawer sparaliżowała ruch pociągów na linii otwockiej. Skład Kolei Mazowieckich uszkodził pantograf oraz elementy na dachu, całkowicie blokując dwa kluczowe tory. Koleje Mazowieckie oraz SKM już wprowadziły awaryjne zmiany w rozkładach – część pociągów kursuje na skróconych trasach, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami
Awaria pod wiaduktem. Zablokowane tory w Warszawie
Do zdarzenia doszło we wtorek tuż po godzinie 11:00. Pociąg relacji Warszawa Wawer – Warszawa Zachodnia uległ awarii w rejonie stacji Warszawa Wawer, uszkadzając sieć trakcyjną oraz elementy na dachu składu.
Jak informuje Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, zablokowana została możliwość wjazdu i wyjazdu pociągów na dwa tory stacyjne (numer 4 i 6). Służby techniczne czekają obecnie na przyjazd specjalistycznego pociągu sieciowego. Uszkodzony skład ma zostać naprawiony na miejscu lub jak najszybciej ściągnięty z torów, aby odblokować ruch.
Utrudnienia dla pasażerów. Zmiany w kursowaniu R7 i S1
Awaria uderzyła przede wszystkim w pasażerów podróżujących liniami podmiejskimi. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) ostrzega przed dużymi utrudnieniami. Problemy dotyczą:
Kolei Mazowieckich: linii R7 (Warszawa – Dęblin),
Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM): linii S1 (Otwock – Pruszków).
Największe zmiany dotknęły składy, które miały kończyć lub rozpoczynać swój bieg na uszkodzonej stacji. W komunikacie podano, że wszystkie pociągi kursujące do i ze stacji Warszawa Wawer od godziny 11:30 jeżdżą w relacji skróconej do stacji Warszawa Wschodnia.
Dobra wiadomość dotyczy pasażerów jadących bezpośrednio do Otwocka – pociągi linii S1 w relacji Otwock – Pruszków (i z powrotem) kursują na ten moment bez zmian, choć z powodu zatoru mogą łapać opóźnienia.
Służby apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów na stacjach oraz w aplikacjach pasażerskich przed wyruszeniem w drogę. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia.
