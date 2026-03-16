Pilny komunikat dla podatników. Sprawdź, kiedy Twój e-PIT przestanie działać
Krajowa Administracja Skarbowa wydała ważną informację dla wszystkich osób rozliczających podatek przez internet. Popularna usługa Twój e-PIT będzie czasowo niedostępna. Przerwa ma związek z pracami technicznymi w systemie i może utrudnić składanie deklaracji podatkowych.
Kiedy Twój e-PIT będzie niedostępny
Zgodnie z komunikatem urzędu skarbowego przerwa techniczna zaplanowana jest na środę 18 marca 2026 roku. System nie będzie działał w godzinach od 21:00 do 23:00.
W tym czasie podatnicy nie będą mogli zalogować się do usługi ani wysłać swojego zeznania podatkowego przez internet. Niedostępność platformy wynika z prac serwisowych, które mają poprawić bezpieczeństwo i stabilność działania systemu.
Dlaczego system zostanie wyłączony
Administracja skarbowa regularnie przeprowadza aktualizacje swoich systemów informatycznych. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie nowych funkcji, zwiększanie bezpieczeństwa danych oraz eliminowanie ewentualnych błędów technicznych.
Krótkie przerwy serwisowe są standardową procedurą w okresie rozliczeń podatkowych, gdy z platformy korzystają miliony użytkowników.
Do kiedy trzeba rozliczyć PIT
Podatnicy mają czas na złożenie deklaracji podatkowej za 2025 rok do 30 kwietnia 2026 roku. To ostateczny termin przesłania rozliczenia do urzędu skarbowego.
Eksperci przypominają, że wcześniejsze złożenie deklaracji często oznacza szybszy zwrot nadpłaconego podatku. W przypadku deklaracji wysłanych elektronicznie pieniądze zwykle trafiają na konto w ciągu około 45 dni.
Zwrot podatku czy dopłata
W wielu przypadkach rozliczenie kończy się nadpłatą podatku. Dzieje się tak wtedy, gdy w ciągu roku zaliczki pobrane z wynagrodzenia były wyższe niż ostateczne zobowiązanie wobec fiskusa.
Urząd skarbowy automatycznie zwraca taką różnicę na konto podatnika. Jeśli jednak osoba rozliczająca PIT ma zaległości wobec urzędu, zwrot zostanie najpierw przeznaczony na ich spłatę.
Zdarza się również sytuacja odwrotna. Niedopłata pojawia się wtedy, gdy zaliczki były zbyt niskie lub podatnik uzyskał dochody z kilku źródeł. W takiej sytuacji brakującą kwotę trzeba dopłacić przed upływem terminu rozliczenia.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz rozliczyć PIT online w najbliższym czasie, warto pamiętać o planowanej przerwie technicznej. W środę wieczorem system Twój e-PIT będzie przez dwie godziny niedostępny.
Najbezpieczniej jest złożyć deklarację wcześniej lub zaplanować rozliczenie na inną porę. Dzięki temu unikniesz problemów z dostępem do systemu i spokojnie wyślesz swoje zeznanie podatkowe przed końcem kwietnia.
