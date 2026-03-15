Pilny komunikat dla Polaków. Chodzi o infolinię kryzysową
Polskie służby dyplomatyczne wydały ważny komunikat dotyczący sytuacji Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o zakończeniu działania specjalnej infolinii kryzysowej, która została uruchomiona w związku z napiętą sytuacją w regionie. Osoby potrzebujące pomocy mają teraz kontaktować się bezpośrednio z polską ambasadą.
Infolinia kryzysowa zakończyła działanie
Informację przekazał profil PLinQatar w mediach społecznościowych. Z komunikatu wynika, że infolinia uruchomiona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie zakończyła działalność 13 marca.
Była to linia przeznaczona dla obywateli Polski, którzy mogli potrzebować wsparcia lub informacji w związku z napięciami w regionie. Po zakończeniu jej działania zmienił się sposób kontaktu w nagłych sytuacjach.
Nowy kontakt dla Polaków
Polacy, którzy przebywają w Katarze lub w regionie i potrzebują pomocy konsularnej, powinni teraz kontaktować się bezpośrednio z Ambasadą RP w Dosze.
Placówka dyplomatyczna udostępniła dwa kanały kontaktu:
– adres e-mail: dyzurny.doha@msz.gov.pl
– numer telefonu alarmowego: +974 3368 0766
Numer przeznaczony jest szczególnie dla sytuacji pilnych i wymagających natychmiastowej interwencji.
Kiedy należy kontaktować się z ambasadą
Służby dyplomatyczne podkreślają, że telefon alarmowy powinien być wykorzystywany wyłącznie w nagłych przypadkach. Chodzi m.in. o sytuacje zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa lub konieczność pilnej pomocy konsularnej.
W innych sprawach zalecany jest kontakt mailowy lub poprzez standardowe kanały komunikacji z placówką dyplomatyczną.
Co to oznacza dla Polaków za granicą
Zmiana nie oznacza, że pomoc dla obywateli Polski została ograniczona. Obsługa spraw została po prostu przeniesiona bezpośrednio do ambasady w Dosze, która odpowiada za wsparcie konsularne w regionie.
Polskie władze przypominają, że w sytuacjach kryzysowych warto śledzić komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek dyplomatycznych. Dzięki temu można szybko uzyskać informacje o dostępnej pomocy i procedurach bezpieczeństwa.
