Pilny komunikat dla Polaków. Qatar Airways uruchamia zespół kryzysowy

28 lutego 2026 17:26 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ambasada RP w Dosze poinformowała o ważnej decyzji Qatar Airways. W związku z napiętą sytuacją w regionie linie lotnicze uruchomiły specjalny zespół kryzysowy, który ma obsługiwać pasażerów dotkniętych zmianami w rozkładach lotów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Informacja została przekazana przez profil PLinQatar. To odpowiedź na rosnącą liczbę zapytań dotyczących statusu rejsów, zmian rezerwacji oraz ewentualnych przekierowań.

Specjalna linia dla pasażerów

Osoby podróżujące z lub do Kataru mogą bezpośrednio kontaktować się z Qatar Airways pod numerem:

+974 4144 5555

Pod tym numerem uzyskać można informacje dotyczące:

– aktualnego statusu lotów,
– zmian rezerwacji,
– możliwości przebukowania biletu,
– planowanego czasu przelotu.

Sytuacja dynamiczna

W ostatnich dniach przestrzeń powietrzna w części państw Bliskiego Wschodu była czasowo zamykana, a niektóre rejsy zostały opóźnione lub odwołane. Linie lotnicze na bieżąco dostosowują siatkę połączeń do decyzji władz lotniczych i aktualnych warunków bezpieczeństwa.

Dla wielu pasażerów oznacza to niepewność co do dalszej podróży oraz konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się komunikaty.

Co powinni zrobić podróżni

Ambasada RP w Dosze apeluje o:

– regularne sprawdzanie statusu lotów,
– śledzenie komunikatów przewoźnika,
– kontakt bezpośredni z linią lotniczą w przypadku wątpliwości.

Uruchomienie zespołu kryzysowego świadczy o skali wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie przewoźnicy operujący w regionie Zatoki Perskiej.

Pasażerowie planujący podróż powinni liczyć się z możliwością dalszych zmian w rozkładach lotów w najbliższych dniach.

