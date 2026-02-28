Pilny komunikat dla Polaków. Qatar Airways uruchamia zespół kryzysowy
Ambasada RP w Dosze poinformowała o ważnej decyzji Qatar Airways. W związku z napiętą sytuacją w regionie linie lotnicze uruchomiły specjalny zespół kryzysowy, który ma obsługiwać pasażerów dotkniętych zmianami w rozkładach lotów.
Informacja została przekazana przez profil PLinQatar. To odpowiedź na rosnącą liczbę zapytań dotyczących statusu rejsów, zmian rezerwacji oraz ewentualnych przekierowań.
Specjalna linia dla pasażerów
Osoby podróżujące z lub do Kataru mogą bezpośrednio kontaktować się z Qatar Airways pod numerem:
+974 4144 5555
Pod tym numerem uzyskać można informacje dotyczące:
– aktualnego statusu lotów,
– zmian rezerwacji,
– możliwości przebukowania biletu,
– planowanego czasu przelotu.
Sytuacja dynamiczna
W ostatnich dniach przestrzeń powietrzna w części państw Bliskiego Wschodu była czasowo zamykana, a niektóre rejsy zostały opóźnione lub odwołane. Linie lotnicze na bieżąco dostosowują siatkę połączeń do decyzji władz lotniczych i aktualnych warunków bezpieczeństwa.
Dla wielu pasażerów oznacza to niepewność co do dalszej podróży oraz konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się komunikaty.
Co powinni zrobić podróżni
Ambasada RP w Dosze apeluje o:
– regularne sprawdzanie statusu lotów,
– śledzenie komunikatów przewoźnika,
– kontakt bezpośredni z linią lotniczą w przypadku wątpliwości.
Uruchomienie zespołu kryzysowego świadczy o skali wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie przewoźnicy operujący w regionie Zatoki Perskiej.
Pasażerowie planujący podróż powinni liczyć się z możliwością dalszych zmian w rozkładach lotów w najbliższych dniach.
