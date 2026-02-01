Pilny komunikat dla rodziców. Szkoły odwołują zajęcia w poniedziałek i wtorek. Mróz zatrzymał powrót z ferii [LISTA MIEJSCOWOŚCI]
Długo wyczekiwany powrót do ławek po feriach zimowych nie nastąpi w terminie. Ekstremalna fala mrozów, która uderzyła w północno-wschodnią i centralną Polskę, zmusiła dyrektorów placówek do podjęcia radykalnych kroków. W wielu gminach zapadła decyzja o całkowitym zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniach 2 i 3 lutego 2026 roku. Rodzice uczniów z Mazowsza, Podlasia oraz Warmii i Mazur muszą pilnie sprawdzić komunikaty w dziennikach elektronicznych.
Dyrektorzy zamykają drzwi. Mróz paraliżuje edukację
Dla uczniów z pięciu województw ferie zimowe formalnie zakończyły się 1 lutego. Jednak zamiast dźwięku pierwszego dzwonka, w poniedziałkowy poranek szkoły w wielu regionach pozostaną puste. Lawinowo rośnie liczba samorządów, które decydują się na odwołanie lekcji ze względu na prognozowane spadki temperatur sięgające nawet minus 25 stopni Celsjusza.
Sytuacja jest dynamiczna, a komunikaty spływają z kolejnych gmin w województwach mazowieckim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Władze oświatowe apelują do opiekunów o bieżące monitorowanie wiadomości przesyłanych przez systemy takie jak Librus czy Vulcan, ponieważ decyzje podejmowane są często w ostatniej chwili, w oparciu o wieczorne pomiary temperatury.
Kiedy szkoła musi zostać zamknięta? Konkretny przepis
Decyzja o zawieszeniu zajęć nie jest wyrazem dobrej woli dyrekcji, ale procedurą wynikającą wprost z przepisów prawa oświatowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej jasno precyzuje warunki, w których prowadzenie lekcji staje się niebezpieczne dla zdrowia podopiecznych.
Zgodnie z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły (za zgodą organu prowadzącego, czyli zazwyczaj gminy) ma możliwość zawieszenia zajęć na czas określony, jeśli wystąpią konkretne przesłanki pogodowe. Kluczowa jest tutaj temperatura mierzona o godzinie 21:00. Jeśli w dwóch kolejnych dniach poprzedzających decyzję słupki rtęci pokażą minus 15 stopni Celsjusza lub mniej, placówka może zostać zamknięta. Przepis ten ma na celu ochronę dzieci przed koniecznością docierania do szkoły w warunkach zagrażających odmrożeniami.
Lista zamkniętych placówek wydłuża się z godziny na godzinę
Informacje o odwołaniu lekcji w dniach 2 i 3 lutego napływają z wielu ośrodków. W samej Warszawie, gdzie mróz jest szczególnie odczuwalny, dyrekcje szkół (m.in. na Mokotowie i Ursynowie) już w niedzielę uprzedzały rodziców o wysokim prawdopodobieństwie zamknięcia budynków. Oznacza to, że nieczynne będą nie tylko sale lekcyjne, ale również świetlice szkolne, co rodzi duży problem logistyczny dla pracujących rodziców.
Na ten moment decyzje o odwołaniu zajęć lub apele o pozostawienie dzieci w domach płyną między innymi z:
- Województwo Mazowieckie: Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Gmina Czernice Borowe, Gmina Chorzele, a także szkoły w Płońsku i pobliskim Kołozębiu.
- Województwo Podlaskie: Gmina Nurzec-Stacja (tutaj wójt wydał oficjalny komunikat w mediach społecznościowych), a także wybrane placówki w Białymstoku.
- Województwo Warmińsko-Mazurskie: Gmina Lidzbark Warmiński oraz okoliczne miejscowości.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź Librusa i zorganizuj opiekę
Jeśli mieszkasz w jednym z wymienionych regionów, poniedziałkowy poranek może wyglądać inaczej niż planowałeś. Oto co musisz zrobić natychmiast:
- Zaloguj się do dziennika elektronicznego: To tam dyrektorzy wysyłają wiążące komunikaty. Sprawdź folder „Wiadomości” lub „Ogłoszenia”. Decyzja może pojawić się dopiero w niedzielę wieczorem.
- Zorganizuj opiekę: Pamiętaj, że zawieszenie zajęć dydaktycznych często oznacza całkowite zamknięcie budynku szkoły, włącznie ze świetlicą. Jeśli nie możesz wziąć urlopu, konieczne będzie znalezienie alternatywnej opieki dla młodszych dzieci.
- Zasiłek opiekuńczy: Warto wiedzieć, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, rodzicom dzieci do lat 8 może przysługiwać zasiłek opiekuńczy z ZUS za czas nieobecności w pracy.
- Śledź strony gminne: Urzędy Gmin i Miast publikują zbiorcze informacje o funkcjonowaniu oświaty na swoich stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych.
Ważna informacja:
Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i opiera się na komunikatach dostępnych w dniu 01.02.2026. Sytuacja pogodowa jest dynamiczna, a lista zamkniętych szkół może ulec zmianie. Ostateczną decyzję o odwołaniu zajęć podejmuje dyrektor konkretnej placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.