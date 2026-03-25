Pilny komunikat dla Warszawy i Mazowsza. 3 największych operatorów odcina zasilanie w 100 miejscowościach
Główni dostawcy energii elektrycznej na terenie całego województwa mazowieckiego uruchomili właśnie potężny, wieloetapowy harmonogram przerw w dostawach prądu, który bezpośrednio dotknie dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych. Począwszy od 26 marca 2026 roku, ekipy techniczne ruszają w teren, by przeprowadzić głębokie modernizacje wysłużonej infrastruktury przesyłowej. Gdzie dokładnie w Twoim gniazdku zabraknie napięcia na okrągłe 8 godzin, w jaki sposób zaplanowano prace serwisowe na linii Warszawa oraz w okolicznych, gęsto zaludnionych gminach, i co musisz natychmiast zrobić ze swoimi domowymi sprzętami elektronicznymi, by nie uległy one trwałemu uszkodzeniu podczas nagłego, ponownego przywracania zasilania do sieci?
Stoen Operator i prace w stolicy. 8 godzin bez napięcia w warszawskich gniazdkach
Na terenie samej Warszawy za dystrybucję energii odpowiada spółka Stoen Operator. Z oficjalnych komunikatów spółki wynika, że pod koniec marca 2026 roku mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na bardzo punktowe, ale niezwykle dotkliwe i długotrwałe wyłączenia. Prace modernizacyjne są niezbędne, aby zapobiec niekontrolowanym awariom w przyszłości. Już 26 marca 2026 roku od godziny 8 do godziny 16 bez prądu pozostaną mieszkańcy ulicy Bałtyckiej, Marii Magdaleny pod numerami 6 i 10, Marywilskiej 22, Pisankowej od numeru 19 do 32 oraz Weneckiej od numeru 8 do 23. Z kolei na ulicy Widawskiej 9 przerwa potrwa krócej, bo od godziny 8 do 10.
To jednak nie koniec utrudnień w granicach administracyjnych miasta. Ekipy techniczne pojawią się również w rejonie ulic Budki Szczęśliwickie, Czereśniowa, Naukowa, Starowiejska oraz Wiktoryn. W tych lokalizacjach prace zostały podzielone na 2 odrębne tury: prądu nie będzie najpierw od godziny 7 i 30 minut do 9, a następnie zasilanie zniknie ponownie w godzinach od 11 i 30 minut do 13. Z kolei w dniach 26 i 27 marca 2026 roku modernizacja obejmie również wybrane posesje przy ulicy Sęczkowej oraz na Wale Miedzeszyńskim w okolicach numeru 550. Dla tysięcy osób pracujących w trybie zdalnym we własnych 4 ścianach, brak zasilania przez tak dużą część roboczego dnia oznacza całkowity paraliż zawodowy i konieczność natychmiastowego przeniesienia się do biura lub kawiarni.
PGE Dystrybucja uderza w podwarszawski wianuszek. 1000 domów bez prądu
O wiele większa skala wyłączeń czeka mieszkańców tak zwanego wianuszka podwarszawskiego, gdzie operatorem sieci jest PGE Dystrybucja. W tym rejonie przerwy będą trwały zazwyczaj od 4 do 8 godzin, najczęściej w krytycznym oknie czasowym między godziną 8 a 15. Harmonogram na 26 marca 2026 roku i kolejne 5 dni przewiduje potężne utrudnienia w gminie Nadarzyn. Bez prądu znajdą się mieszkańcy miejscowości Kajetany (szczególnie ulice Rolna, Szafranowa i Klonowa), Wolica, Młochów (ulice Mazowiecka, Wiejska i Słoneczna) oraz Walendów. Problem dotknie również sąsiedniej gminy Raszyn, a w szczególności miejscowości Słomin (ulice Biedronki i Polanki), Podolszyn Nowy (ulice Złota i Bursztynowa) oraz Sękocin Stary.
Kierując się na zachód od stolicy, wyłączenia obejmą tereny Milanówka i Grodziska Mazowieckiego. Na liście opublikowanej przez operatora znalazły się między innymi ulica Graniczna 2, ulica Zbigniewa Herberta, Przejazd 4 oraz Kasztanowa. Światło zgaśnie również w domach mieszkańców gminy Żabia Wola (miejscowości Skuły i Petrykozy) oraz w Ożarowie Mazowieckim, gdzie ekipy pojawią się przy ulicy Jana Zamoyskiego (od numeru 1 do 39), Mazowieckiej i Henryka Sienkiewicza. Wschodnia flanka aglomeracji również nie uniknie problemów – w Sulejówku, Wiązownie i Halinowie prace obejmą ulice Słowackiego, Mińską, Partyzantów oraz miejscowości Michałówek, Glinianka i Majdan. W domach jednorodzinnych, gdzie woda dostarczana jest przez prywatne hydrofory zasilane prądem, przerwa w dostawie prądu oznacza automatycznie również brak bieżącej wody w kranach.
Energa Operator i północne krańce województwa. Wymiana transformatorów
Północna część województwa mazowieckiego, w tym rejony w okolicach Płocka i Ostrołęki, obsługiwana jest przez spółkę Energa Operator. W tym obszarze zaplanowano serię intensywnych, ale nieco krótszych wyłączeń, trwających zazwyczaj od 2 do 4 godzin. Prace te polegają w głównej mierze na wymianie starych, wyeksploatowanych stacji transformatorowych na nowoczesne urządzenia przystosowane do odbioru energii z przydomowych instalacji fotowoltaicznych.
Choć przerwy będą tu krótsze, uderzą głównie w mniejsze miejscowości i wsie, gdzie gospodarstwa rolne są w 100 procentach uzależnione od zasilania maszyn rolniczych i systemów chłodniczych. Operatorzy sieci dystrybucyjnych przypominają, że podane w harmonogramach ramy czasowe są jedynie wartościami orientacyjnymi. W przypadku napotkania nieprzewidzianych trudności technicznych pod ziemią lub niesprzyjających warunków atmosferycznych (takich jak obfite opady deszczu), przerwa w dostawie prądu może wydłużyć się o kolejne 2 lub 3 godziny, dlatego zawsze należy być przygotowanym na najbardziej pesymistyczny scenariusz.
Dlaczego system wymaga natychmiastowej naprawy? Miliardowe inwestycje
Wielu obywateli zadaje sobie 1, zasadnicze pytanie: dlaczego w 2026 roku, w epoce pełnej cyfryzacji, wciąż musimy borykać się z planowanymi wyłączeniami prądu? Odpowiedź kryje się w fatalnym stanie polskich sieci przesyłowych. Przez ostatnie 30 lat infrastruktura energetyczna w naszym kraju była chronicznie niedoinwestowana. Większość kabli zakopanych w ziemi i linii napowietrznych pamięta jeszcze czasy głębokiego PRL-u. Kiedyś system był projektowany wyłącznie do jednokierunkowego przesyłania prądu z wielkiej elektrowni węglowej prosto do domów odbiorców.
Dzisiaj, gdy na dachach 1000000 polskich domów pojawiły się panele słoneczne, system przestał być jednokierunkowy. Każdy 1 dom z fotowoltaiką w słoneczny dzień tłoczy wyprodukowany prąd z powrotem do starej sieci. Transformatory nie wytrzymują takiego napięcia, co prowadzi do potężnych przeciążeń i masowych wyłączeń falowników. Aby temu zapobiec, operatorzy muszą wymienić 1000 kilometrów kabli i postawić setki nowych stacji transformatorowych. To proces, który pochłonie miliardy złotych i potrwa jeszcze przez co najmniej 10 lat. Dzisiejsze przerwy w dostawie prądu to nie jest zła wola urzędników, ale absolutna, fizyczna konieczność, bez której cały system energetyczny województwa mazowieckiego po prostu by się zawalił.
Co to oznacza dla Ciebie? 3 żelazne procedury na czas awarii zasilania
Oficjalny komunikat operatorów to jasny sygnał, że przerwy w zasilaniu są nieuniknione i musisz być na nie doskonale przygotowany. Co to oznacza dla Ciebie w Twoim codziennym funkcjonowaniu i jak powinieneś zachować się w 2026 roku, gdy w Twoim domu nagle zapadnie absolutna ciemność? Zastosowanie się do wytycznych ekspertów pozwoli Ci uniknąć strat liczonych w tysiącach złotych.
Po 1, musisz fizycznie ochronić swoją elektronikę. Największe zagrożenie dla telewizorów, komputerów i drogich lodówek nie płynie z samego faktu braku prądu, ale z momentu jego nagłego przywracania. Kiedy technicy włączają zasilanie na stacji, w sieci często dochodzi do potężnego skoku napięcia (tak zwanego przepięcia). Dlatego zanim wyjdziesz rano do pracy w dniu planowanego wyłączenia, wyciągnij wtyczki najdroższych sprzętów prosto z gniazdek. Samo wyłączenie urządzenia pilotem to o 1 krok za mało, ponieważ sprzęt w trybie czuwania nadal jest narażony na spalenie płyty głównej. Jeśli pracujesz z domu, bezwzględnie zainwestuj w zasilacz awaryjny UPS, który da Ci cenne 15 minut na zapisanie plików i bezpieczne wyłączenie systemu operacyjnego.
Po 2, kategorycznie zmień swoje nawyki związane z korzystaniem z urządzeń chłodniczych. Zamknięta, nowoczesna lodówka potrafi utrzymać bezpieczną, niską temperaturę żywności przez 4 do 6 godzin, a zamrażarka nawet przez 24 godziny. Pod 1 warunkiem – że nie będziesz do niej zaglądać. Każde 1 otwarcie drzwi na zaledwie 10 sekund wpuszcza do środka gorące powietrze i drastycznie skraca czas bezpieczeństwa Twojego jedzenia. Po 3, zabezpiecz swoje systemy bezpieczeństwa. Pamiętaj, że brak prądu oznacza często brak dom
