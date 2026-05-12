Pilny komunikat dla Warszawy. Prądu zabraknie w wielu miejscach. Lista ulic rośnie
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na przerwy w dostawie energii. W najbliższych dniach zaplanowano kolejne wyłączenia prądu w różnych częściach miasta. Powód jest jeden – modernizacja infrastruktury energetycznej. Skala prac może jednak zaskoczyć.
Wyłączenia już od środy. Konkretne godziny i adresy
Z informacji wynika, że przerwy w dostawie energii obejmą m.in.:
- Aleję Generała Antoniego Chruściela „Montera” 29 – 13 maja, w godzinach 7:00–17:00
- ul. Emilii Gierczak 2 oraz ul. Pontonierów 11 i 14 – 14 maja, w godzinach 7:00–17:00
W tych lokalizacjach prowadzone będą prace przy stacjach energetycznych. W trakcie robót mogą pojawić się nawet dwie przerwy w dostawie prądu, każda trwająca około 30 minut.
Kolejne ulice na liście. Przerwy nawet przez kilka godzin
Na tym jednak nie koniec. Wyłączenia obejmą także:
- ul. Barwniczą (numery 8, 10, 15–15A, 17)
- ul. Makowską (m.in. 115A, 117, 123, 125–125A, 127, 133)
- ul. Nasielską 50
- ul. Serocką (od 47 do 68, w tym 62–62A, 64A, 66)
Tutaj przerwy zaplanowano na 13 maja, w godzinach 8:00–15:00. Przyczyną jest przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia.
Dodatkowo:
- ul. Fort Piłsudskiego (numery od 1 do 32) – 15 maja, w godzinach 7:00–17:00
W tym przypadku również chodzi o modernizację stacji. Tak jak wcześniej, możliwe są krótkie, kilkudziesięciominutowe przerwy w trakcie dnia.
Może być inaczej niż w komunikacie
Jest jeszcze jedna ważna informacja. Operator zastrzega, że planowane wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego uprzedzenia. W praktyce oznacza to, że harmonogram może się zmienić w ostatniej chwili – zarówno na korzyść mieszkańców, jak i niestety w drugą stronę.
Co to oznacza dla mieszkańców
Dla wielu osób to nie tylko brak światła. Przerwy w dostawie prądu oznaczają problemy z pracą zdalną, działaniem lodówek, systemów alarmowych czy ładowaniem urządzeń.
Jeśli mieszkasz w jednej z wymienionych lokalizacji, warto się przygotować:
- naładować telefon i powerbanki wcześniej,
- zabezpieczyć sprzęt elektroniczny,
- zaplanować dzień bez dostępu do energii.
Modernizacja sieci to inwestycja w przyszłość, ale w krótkim czasie oznacza konkretne utrudnienia. Tym razem obejmą one sporą część Warszawy.
