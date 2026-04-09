Pilny komunikat dla Warszawy. Wyłączą prąd w wielu dzielnicach, sprawdź listę adresów i przygotuj się wcześniej
Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W najbliższych dniach zaplanowano liczne wyłączenia prądu, które w niektórych miejscach potrwają nawet cały dzień. Brak energii oznacza problemy nie tylko z oświetleniem, ale też z ogrzewaniem, Internetem i codziennym funkcjonowaniem. Warto wcześniej zadbać o podstawowe rzeczy, takie jak naładowane telefony, powerbanki czy nawet świeczki.
Największe utrudnienia pojawią się 9 kwietnia. Tego dnia w godzinach od 7:00 do 13:00 prądu nie będzie m.in. na ulicach Aleksandra Fleminga, Duninów, Kazimierza Pułaskiego oraz Rozewskiej. Dłuższe wyłączenia zaplanowano na ulicy Sytej, gdzie przerwa potrwa aż do godziny 16:00.
Równie poważna sytuacja czeka mieszkańców innych części miasta. Od rana do popołudnia prąd zostanie wyłączony także przy ulicach Droga Krajowa, Henryka Łaska oraz licznych adresach przy ulicy Poprawnej. W kolejnych lokalizacjach, takich jak Ezopa, Lipkowska, Patriotów, Warsztatowa czy Wołocińska, przerwy mogą potrwać nawet do godziny 17:00.
Problemy nie zakończą się tego dnia. 10 kwietnia wyłączenia obejmą m.in. ulice Działy, Połączoną oraz Uczniowską, a także Jedwabną, Leśną i Moczydłowską. 11 kwietnia mieszkańcy Pragi Południe muszą liczyć się z krótkimi, ale odczuwalnymi przerwami w dostawie energii na ulicach Ostrobramskiej, Zamienieckiej i Fieldorfa.
Kolejne utrudnienia zaplanowano na 13 kwietnia, kiedy bez prądu pozostanie część ulicy Puławskiej, oraz 14 kwietnia, gdy wyłączenia obejmą ulice Kąkolową, Mszańską, Żwanowiecką, Baletową i Warszawską.
Powodem wszystkich tych działań jest modernizacja sieci energetycznej oraz podłączanie nowych odbiorców. Choć to inwestycja w przyszłość, dla mieszkańców oznacza realne utrudnienia tu i teraz.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli Twój adres znajduje się na liście, warto wcześniej się przygotować. Naładuj urządzenia, zabezpiecz sprzęt elektroniczny i zaplanuj dzień tak, by brak prądu nie sparaliżował Twoich obowiązków. W wielu przypadkach kilka godzin bez energii może okazać się bardziej uciążliwe, niż się wydaje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.