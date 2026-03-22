Pilny komunikat dla Warszawy! Zacznie się w poniedziałek. Zmiany uderzą w kierowców i pasażerów

22 marca 2026 14:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Wawra muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Od poniedziałku, 23 marca, rusza kolejny etap modernizacji linii kolejowej nr 7. W praktyce oznacza to duże zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.

Zamykają przejazd i ważne ulice

Największym problemem będzie zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego w Falenicy. Chodzi o odcinek w ciągu ulic Młoda – Walcownicza.

Dodatkowo zamknięta zostanie ulica Bystrzycka na południe od skrzyżowania z Walcowniczą. Jednocześnie otwarta zostanie zachodnia jezdnia ulicy Patriotów, ale nie rozwiąże to wszystkich problemów.

Ruch zostanie przeorganizowany, a kierowcy będą zmuszeni do korzystania z objazdów. W godzinach szczytu korki są praktycznie pewne.

Autobusy pojadą inaczej. Sprawdź zmiany

Zmiany obejmą kilka kluczowych linii autobusowych. Inaczej pojadą autobusy 115, 142, 161, 213 oraz nocne N22 i N72.

Część z nich zostanie skierowana przez trasę S2. Inne ominą zamknięte ulice i pojadą ulicą Patriotów oraz Ochoczą.

Niektóre trasy zostaną wydłużone, co oznacza dłuższy czas przejazdu. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami.

Znikają przystanki, pojawiają się nowe

Zmiany dotkną również przystanków. Zawieszonych zostanie kilka ważnych punktów, w tym Podkowy, Bystrzycka czy PKP Falenica 05.

W ich miejsce pojawią się przystanki tymczasowe, głównie wzdłuż ulicy Patriotów. Część z nich będzie działać tylko „na żądanie”.

To oznacza, że pasażerowie muszą dokładnie sprawdzać, gdzie zatrzyma się autobus.

Nowe rozkłady i chaos na start

Od poniedziałku wszystkie objęte zmianami linie będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy. Dotyczy to także kursów nocnych.

Pierwsze dni mogą być szczególnie trudne. Kierowcy i pasażerowie będą uczyć się nowych tras, co może powodować dodatkowe opóźnienia.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli mieszkasz w Falenicy lub dojeżdżasz przez tę część miasta, przygotuj się na poważne zmiany.

Wyjazd do pracy może zająć więcej czasu. Autobus może przyjechać inną trasą lub zatrzymać się w innym miejscu niż zwykle.

Najlepiej wcześniej sprawdzić nowe rozkłady i objazdy. W przeciwnym razie łatwo się spóźnić.

To dopiero początek większych zmian związanych z modernizacją linii. I wszystko wskazuje na to, że podobnych utrudnień będzie więcej.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

