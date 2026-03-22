Pilny komunikat dla Warszawy! Zacznie się w poniedziałek. Zmiany uderzą w kierowców i pasażerów
Mieszkańcy Wawra muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Od poniedziałku, 23 marca, rusza kolejny etap modernizacji linii kolejowej nr 7. W praktyce oznacza to duże zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.
Zamykają przejazd i ważne ulice
Największym problemem będzie zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego w Falenicy. Chodzi o odcinek w ciągu ulic Młoda – Walcownicza.
Dodatkowo zamknięta zostanie ulica Bystrzycka na południe od skrzyżowania z Walcowniczą. Jednocześnie otwarta zostanie zachodnia jezdnia ulicy Patriotów, ale nie rozwiąże to wszystkich problemów.
Ruch zostanie przeorganizowany, a kierowcy będą zmuszeni do korzystania z objazdów. W godzinach szczytu korki są praktycznie pewne.
Autobusy pojadą inaczej. Sprawdź zmiany
Zmiany obejmą kilka kluczowych linii autobusowych. Inaczej pojadą autobusy 115, 142, 161, 213 oraz nocne N22 i N72.
Część z nich zostanie skierowana przez trasę S2. Inne ominą zamknięte ulice i pojadą ulicą Patriotów oraz Ochoczą.
Niektóre trasy zostaną wydłużone, co oznacza dłuższy czas przejazdu. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami.
Znikają przystanki, pojawiają się nowe
Zmiany dotkną również przystanków. Zawieszonych zostanie kilka ważnych punktów, w tym Podkowy, Bystrzycka czy PKP Falenica 05.
W ich miejsce pojawią się przystanki tymczasowe, głównie wzdłuż ulicy Patriotów. Część z nich będzie działać tylko „na żądanie”.
To oznacza, że pasażerowie muszą dokładnie sprawdzać, gdzie zatrzyma się autobus.
Nowe rozkłady i chaos na start
Od poniedziałku wszystkie objęte zmianami linie będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy. Dotyczy to także kursów nocnych.
Pierwsze dni mogą być szczególnie trudne. Kierowcy i pasażerowie będą uczyć się nowych tras, co może powodować dodatkowe opóźnienia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli mieszkasz w Falenicy lub dojeżdżasz przez tę część miasta, przygotuj się na poważne zmiany.
Wyjazd do pracy może zająć więcej czasu. Autobus może przyjechać inną trasą lub zatrzymać się w innym miejscu niż zwykle.
Najlepiej wcześniej sprawdzić nowe rozkłady i objazdy. W przeciwnym razie łatwo się spóźnić.
To dopiero początek większych zmian związanych z modernizacją linii. I wszystko wskazuje na to, że podobnych utrudnień będzie więcej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.