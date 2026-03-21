Pilny komunikat dla Warszawy! Zamkną kluczowy przejazd. Ogromne utrudnienia już od poniedziałku
Mieszkańcy Wawra i południowo-wschodniej Warszawy muszą przygotować się na poważne problemy. Od poniedziałku, 23 marca, rusza kolejny etap remontu linii otwockiej. Kluczowy przejazd w Falenicy zostanie zamknięty, a to dopiero początek dużych zmian.
Zamykają przejazd przy stacji Falenica
Najważniejsza zmiana wejdzie w życie około godziny 9:00. Kolejarze zamkną przejazd przez tory przy stacji PKP Falenica.
To miejsce, z którego codziennie korzystają setki kierowców. Po jego zamknięciu ruch zostanie skierowany objazdami przez ulicę Patriotów oraz węzeł Południowej Obwodnicy Warszawy.
Dodatkowo tego samego dnia w południe zamknięte zostanie połączenie ulic Bystrzyckiej i Walcowniczej. To oznacza kolejne komplikacje dla mieszkańców okolicy.
Autobusy zmienią trasy. Sprawdź, zanim wyjdziesz
Zmiany dotkną także komunikacji miejskiej. Już od początku kursowania w poniedziałek inne trasy pojadą autobusy linii:
115, 142, 161, 213 oraz nocne N22 i N72.
Największe zmiany dotyczą linii przejeżdżających przez tory. Autobusy będą kierowane objazdami przez węzeł Patriotów i Południową Obwodnicę Warszawy.
Część tras zostanie skrócona, inne całkowicie zmienione. Niektóre ulice, takie jak Walcownicza i Bystrzycka, zostaną wyłączone z obsługi.
To dopiero początek dużych utrudnień
Zmiany w Falenicy to wstęp do znacznie większej operacji. Już 12 kwietnia nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu pociągów między Wawrem a Otwockiem na 2 tygodnie.
W tym czasie pasażerowie będą musieli korzystać z komunikacji zastępczej. Uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa, a część połączeń zostanie wzmocniona.
Później pociągi wrócą, ale tylko na jednym torze. To oznacza mniej kursów i dłuższy czas przejazdu.
Skala inwestycji jest ogromna
Modernizacja linii otwockiej to jedna z największych inwestycji kolejowych w regionie.
Kolejarze przebudują przystanki, dobudują nowe tory, wiadukty i przejścia podziemne. Docelowo ruch pociągów ma zostać rozdzielony, co poprawi przepustowość i skróci czas przejazdu.
Ale zanim to nastąpi, mieszkańców czekają lata utrudnień. Prace mają potrwać do 2028 roku.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli mieszkasz w Wawrze lub dojeżdżasz z tej części miasta, przygotuj się na zmiany. Codzienna trasa może się wydłużyć, a korki staną się większe.
Najlepiej wcześniej sprawdzić objazdy i zmiany w komunikacji. W przeciwnym razie możesz stracić sporo czasu.
