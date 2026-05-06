Pilny komunikat dla wszystkich Polaków. Dramatyczna decyzja służb po potężnym pożarze lasów
Sytuacja na Lubelszczyźnie robi się coraz poważniejsza. W związku z rozległym pożarem lasów podjęto nagłą i zdecydowaną decyzję – Roztoczański Park Narodowy został całkowicie zamknięty dla odwiedzających. Zakaz obowiązuje do odwołania.
Komunikat pojawił się po analizie zagrożenia, które rośnie z godziny na godzinę. Ogień trawi tereny Puszczy Solskiej, zaledwie około 10 km od granic parku. Dodatkowym problemem jest wyjątkowo sucha aura oraz niekorzystne warunki pogodowe, które sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.
Władze parku nie miały wyboru. Wprowadzono całkowity zakaz wstępu na tereny leśne, aby nie narażać ludzi na niebezpieczeństwo i nie utrudniać pracy służbom ratunkowym. Decyzja ma obowiązywać do momentu opanowania sytuacji oraz poprawy warunków atmosferycznych.
Służby apelują o rozwagę. Każde pojawienie się ognia w lesie może mieć katastrofalne skutki. Mieszkańcy i turyści proszeni są o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji, które mogą wskazywać na nowe zarzewia pożaru.
To kolejny sygnał, jak poważna jest sytuacja w regionie. Strażacy walczą z żywiołem od wielu godzin, a rozwój wydarzeń wciąż pozostaje trudny do przewidzenia.
