Pilny komunikat do mieszkańców Warszawy. Chodzi o bezpieczeństwo
Prognozy pogody nie pozostawiają złudzeń – stolica musi przygotować się na uderzenie arktycznego chłodu. W obliczu nadciągających spadków temperatur, urzędnicy z Pragi-Południe oraz władze miasta uruchamiają plan awaryjny. Na ulice wyjadą specjalne autobusy, a w kluczowych punktach staną namioty, w których każdy zmarznięty przechodzień znajdzie ciepło i posiłek.
Nadchodzące dni będą wyzwaniem nie tylko dla infrastruktury miejskiej, ale przede wszystkim dla osób w kryzysie bezdomności oraz pasażerów komunikacji miejskiej oczekujących na przystankach. Dzielnica Praga-Południe we współpracy z organizacjami pomocowymi przygotowała kompleksowy system wsparcia, który ma pomóc przetrwać najzimniejszy czas.
Miasteczko pomocowe przy Dworcu Wschodnim
Serce akcji ratunkowej na Pradze bić będzie w okolicach jednego z największych węzłów kolejowych. Zarząd Dzielnicy połączył siły z Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, by stworzyć bezpieczną przystań przy ulicy Lubelskiej, naprzeciwko Dworca Wschodniego.
W niedzielę i poniedziałek, w godzinach od 8:00 do 17:00, będą tam działać specjalne ogrzewane namioty. Oferta pomocy wykracza daleko poza samo schronienie przed wiatrem. Potrzebujący będą mogli:
- zjeść gorącą zupę regeneracyjną,
- napić się ciepłej kawy lub herbaty,
- otrzymać ciepłą odzież,
- skorzystać z profesjonalnego wsparcia medycznego.
Na miejscu dyżurować będą wolontariusze z Grup Ratownictwa PCK oraz pracownicy socjalni z lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W sytuacjach zagrażających życiu organizowany będzie transport do szpitali lub noclegowni.
Gorąca herbata na Rondzie Wiatraczna
Władze Warszawy zadbały również o pasażerów w innych częściach miasta. Od soboty do poniedziałku, w godzinach 6:00–18:00, w kluczowych punktach przesiadkowych staną miejskie namioty grzewcze. Na terenie Pragi-Południe taki punkt zlokalizowany zostanie przy Rondzie Wiatraczna, w przestrzeni między ulicą Grochowską a Aleją Waszyngtona. Mieszkańcy wracający z pracy lub oczekujący na przesiadkę będą mogli tam wejść i ogrzać się gorącym napojem.
Mobilne ciepło. Autobusy wyjeżdżają na ulice
Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia specjalne, bezpłatne linie autobusowe, które będą pełnić funkcję mobilnych ogrzewalni. Pojazdy te wyjadą na trasę w piątek, 30 stycznia o godzinie 18:00 i będą kursować przez całą noc, aż do godziny 9:00 rano. Zaplanowano 2 trasy obejmujące miejsca, gdzie przebywa najwięcej osób potrzebujących pomocy.
Linia A (Centrum):
Autobus będzie krążył wokół ścisłego centrum, startując z pętli przy Dworcu Centralnym (Emilii Plater), przejeżdżając m.in. Alejami Jerozolimskimi, Wolą (Okopowa, Leszno) oraz Aleją Jana Pawła II.
Linia B (Praga):
Druga linia obsłuży prawą stronę Wisły. Trasa rozpoczyna się na Placu Hallera, a następnie prowadzi przez ulicę Targową, okolice Dworca Wschodniego (ul. Lubelska), aż do Ronda Wiatraczna i z powrotem przez Aleję Solidarności na Plac Hallera.
Co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Ekstremalne warunki pogodowe wymagają solidarności i uwagi. Oto jak możesz wykorzystać te informacje:
1. Nie bądź obojętny
Jeśli widzisz osobę leżącą na ławce, przystanku lub w innym nieogrzewanym miejscu, zareaguj. Poinformuj ją o możliwości skorzystania z ogrzewanych namiotów przy ul. Lubelskiej lub Rondo Wiatraczna. Jeden telefon do Straży Miejskiej (986) może uratować czyjeś życie.
2. Zadbaj o własny komfort
Jeśli codziennie przesiadasz się na Rondzie Wiatraczna, pamiętaj o możliwości skorzystania z namiotu miejskiego. Kilka minut w cieple z kubkiem gorącej herbaty pozwoli uniknąć wychłodzenia organizmu w oczekiwaniu na tramwaj czy autobus.
3. Zapisz godziny otwarcia
Pamiętaj, że punkty stacjonarne działają w określonych godzinach (Wiatraczna od 6:00, Lubelska od 8:00), natomiast autobusy „Ogrzej się” kursują w nocy. Ta wiedza może być kluczowa, gdy napotkasz kogoś potrzebującego pomocy w nietypowej porze.
