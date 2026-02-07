Pilny komunikat do mieszkańców Warszawy. Poważne utrudnienia w ruchu pociągów i komunikacji miejskiej
Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na poważne utrudnienia w popołudniowych i wieczornych podróżach. Wystąpiła awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa Gołąbki – Ożarów Mazowiecki. Problemy dotyczą linii kolejowej KM R3.
Co się stało na kolei
Z powodu usterki infrastruktury kolejowej pociągi Kolei Mazowieckich na linii R3 kursują z zakłóceniami. Pasażerowie muszą liczyć się z:
– opóźnieniami pociągów
– odwołaniami kursów
– skróceniem relacji niektórych składów
Utrudnienia mają charakter dynamiczny i mogą się zmieniać w zależności od rozwoju sytuacji na szlaku.
Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM
Od godziny 15:30 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM. Oznacza to, że pasażerowie mogą korzystać z wybranych linii komunikacji miejskiej bez konieczności zakupu dodatkowego biletu.
Autobusy objęte honorowaniem biletów
– linia 177 na odcinku Ursus Niedźwiadek – Metro Bemowo
– linia 187 na odcinku Ursus Niedźwiadek – Dworzec Zachodni
– linia 194 na całej trasie
– linia 517 na odcinku Ursus Niedźwiadek – Dworzec Zachodni
– linia 713 na całej trasie
– linia 716 na całej trasie
– linia 743 na całej trasie
Tramwaje objęte honorowaniem biletów
– linia 10 na odcinku Metro Bemowo – Dworzec Centralny
– linia 11 na odcinku Cmentarz Wolski – Dworzec Centralny
– linia 26 na odcinku Metro Bemowo – Lubelska
SKM i metro
– linia SKM S1 na odcinku Ursus Niedźwiadek – Warszawa Wschodnia
– linia metra M2 na odcinku Bemowo – Rondo ONZ
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli dojeżdżasz do pracy lub wracasz do domu w zachodniej części Warszawy, warto rozważyć alternatywne trasy przejazdu. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z komunikacji miejskiej objętej honorowaniem biletów, szczególnie metra linii M2 oraz tramwajów jadących w kierunku centrum.
Pasażerowie powinni zarezerwować więcej czasu na podróż i na bieżąco śledzić komunikaty, ponieważ sytuacja może się szybko zmieniać.
Gdzie sprawdzić aktualne informacje
Aktualne informacje o opóźnieniach i utrudnieniach dostępne są na Portalu Pasażera PKP PLK S.A., który jest zarządcą infrastruktury kolejowej. Warto sprawdzać komunikaty przed wyjściem z domu i w trakcie podróży.
Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, dlatego służby apelują o cierpliwość i ostrożność.
