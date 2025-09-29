Pilny komunikat do mieszkańców Warszawy. Uwaga. Zacznie się dziś
Od poniedziałku 29 września do piątku 3 października warszawiacy mogą usłyszeć krótkie wycie syren alarmowych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki uspokaja: to tylko testy, nie zagrożenie. Ale czy wiesz, co zrobić, gdy syreny zawyją naprawdę?
Pięć dni testów w stolicy. Nie wpadaj w panikę
Warszawa przygotowuje się na serię testów syren alarmowych trwającą cały tydzień roboczy. Od 29 września do 3 października 2025 roku mieszkańcy stolicy mogą usłyszeć krótkie, kilkunastosekundowe dźwięki syren rozbrzmiewające w różnych częściach miasta.
Jak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, testy będą prowadzone w godzinach od 8:00 do godzin popołudniowych. To rutynowe działania związane z odbiorem zmodernizowanych punktów alarmowych należących do Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności (SAOL) wojewody mazowieckiego.
Najważniejsza informacja: w związku z wystąpieniem tych sygnałów mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności. To nie są sygnały ostrzegawcze związane z realnym zagrożeniem, tylko testy techniczne sprawdzające poprawność działania urządzeń.
Ratusz podkreśla, że nie należy wpadać w panikę, szukać schronienia ani dzwonić na numery alarmowe. Sygnały mają wyłącznie charakter kontrolny i testowy, służący weryfikacji sprawności systemu po przeprowadzonej modernizacji.
173 punkty alarmowe w całej Warszawie. Nowy system na miarę XXI wieku
Miejski system alarmowania i ostrzegania ludności składa się obecnie ze 140 punktów alarmowania o mocy akustycznej 1200W umiejscowionych na budynkach oraz 33 punktów o mocy 300 i 600W zlokalizowanych na słupach oświetleniowych i trakcyjnych.
Punkty alarmowe o wyższej mocy zawierają nowoczesne syreny elektroniczne (zespół głośników), mocowane na dachach budynków, na maszcie o wysokości 2 metrów. Urządzenia sterujące są montowane wewnątrz budynku i połączone z centralą sterującą za pomocą sieci IP.
Mniejsze punkty alarmowe zainstalowane na słupach są sterowane sygnałami radiowymi, co zapewnia niezależność od infrastruktury internetowej w przypadku jej awarii.
System został wyposażony w syreny elektroniczne, które pozwalają poza emisją sygnałów alarmowych emitować komunikaty głosowe. To kluczowa modernizacja – w sytuacji realnego zagrożenia mieszkańcy usłyszą nie tylko dźwięk syreny, ale też konkretne instrukcje, co robić.
Co to oznacza dla ciebie? Jak rozpoznać prawdziwy alarm
Krótkie, kilkunastosekundowe dźwięki to testy. Jeśli w najbliższych dniach usłyszysz krótki, trwający kilkanaście sekund dźwięk syreny – to tylko sprawdzenie sprawności urządzenia. Nie musisz nic robić.
Prawdziwy alarm trwa 3 minuty. Sygnał ostrzegawczy związany z realnym zagrożeniem to ciągły, modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty. Dopiero taki sygnał wymaga podjęcia działań ochronnych.
Odwołanie alarmu też trwa 3 minuty. Ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez trzy minuty oznacza odwołanie alarmu i informację, że zagrożenie minęło.
Komunikaty głosowe zawsze są ważne. Jeśli syrena emituje komunikat głosowy, zawsze należy się do niego stosować, nawet podczas testów – może to być informacja o ewentualnych zmianach w harmonogramie ćwiczeń.
Budowa systemu kosztowała miliony. Teraz przechodzi modernizację
Warszawa rozpoczęła budowę systemu syren alarmowych w 2009 roku. W latach 2009-2012 zainstalowano 54 punkty alarmowania ze środków pochodzących z budżetu miasta. To była pierwsza faza tworzenia nowoczesnego systemu ostrzegania.
W latach 2017-2018 przeprowadzono rozbudowę systemu, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Teraz system przechodzi kolejną modernizację, która ma poprawić jego niezawodność i funkcjonalność. Obecne testy są częścią procesu odbioru zmodernizowanych urządzeń przed ich oficjalnym przekazaniem do użytku.
Inwestycja w system alarmowania to nie tylko kwestia komfortu, ale prawdziwego bezpieczeństwa mieszkańców. W sytuacji realnego zagrożenia – czy to ataku, katastrofy naturalnej czy awarii przemysłowej – sprawny system ostrzegania może uratować życie tysięcy ludzi.
Nie tylko syreny. Warszawa ma cały arsenał narzędzi ostrzegania
System syren alarmowych jest uzupełniony przez inne alternatywne sposoby komunikacji z mieszkańcami. To wielopoziomowe zabezpieczenie, które gwarantuje, że informacja o zagrożeniu dotrze do wszystkich.
Regionalny System Ostrzegania (RSO) przesyła komunikaty i ostrzeżenia przez aplikacje dostępne bezpłatnie na telefony komórkowe. To pierwszy kanał informacji w sytuacji zagrożenia.
Warszawski System Powiadomień wysyła SMS-y do zarejestrowanych użytkowników. Każdy mieszkaniec może się zarejestrować i otrzymywać alerty bezpośrednio na swój telefon.
Media tradycyjne i social media. W przypadku poważnych zagrożeń komunikaty będą publikowane w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych oraz na oficjalnych kontach miasta w mediach społecznościowych.
Przenośne środki powiadamiania. Lokalnie wykorzystywane są radiowozy z megafonami, które mogą ostrzegać mieszkańców konkretnych dzielnic lub ulic.
Praktyczne porady: co zrobić, gdy syreny zawyją naprawdę
Zachowaj spokój i włącz radio. To kluczowa zasada. Jeśli usłyszysz 3-minutowy dźwięk syreny, włącz radio lub telewizor na lokalną stację. Komunikaty o zagrożeniu będą nadawane w mediach.
Słuchaj poleceń i stosuj się do nich. Komunikaty będą zawierały konkretne instrukcje – czy zostać w domu, ewakuować się, czy udać do schronu. Nie improwizuj, działaj zgodnie z wytycznymi.
Powiadom innych o zagrożeniu. Jeśli masz sąsiadów, szczególnie osoby starsze lub niepełnosprawne, które mogły nie usłyszeć alarmu, upewnij się, że wiedzą o sytuacji.
Sprawdź aplikacje ostrzegawcze. Jeśli masz zainstalowaną aplikację RSO lub Warszawskiego Systemu Powiadomień, sprawdź dodatkowe informacje o charakterze zagrożenia.
Nie dzwoń na numery alarmowe bez potrzeby. W sytuacji kryzysu linie alarmowe będą przeciążone. Dzwoń tylko w razie rzeczywistego zagrożenia życia lub zdrowia.
Polska przygotowuje się na najgorsze. Ćwiczenia to nie paranoja
Regularne testy systemu alarmowania to nie przejaw strachu czy zbędna ostrożność. To element szerszej strategii przygotowania kraju na sytuacje kryzysowe, którą realizuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Doświadczenia wojny w Ukrainie pokazały, jak ważne są sprawne systemy ostrzegania ludności. Ukraińskie miasta z działającymi systemami alarmowymi notowały znacznie mniejsze straty w atakach rakietowych niż te, które ich nie miały.
Polska, jako kraj graniczny z rejonem konfliktu, ma szczególny obowiązek dbania o gotowość systemów bezpieczeństwa. Testy warszawskiego systemu to element ogólnopolskiej strategii zwiększania odporności na zagrożenia.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z wojewodami regularnie przeprowadza ćwiczenia sprawdzające gotowość systemów ostrzegania. Zgodnie z przepisami, każde takie ćwiczenie musi być poprzedzone informacją przekazaną do mediów najpóźniej dobę przed jego przeprowadzeniem.
Nie tylko w Warszawie. Cały Mazowsze modernizuje systemy
Testy warszawskie to część szerszego programu modernizacji Wojewódzkiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie całego Mazowsza. Podobne działania prowadzone są w innych miastach regionu.
W sierpniu testowano syreny w powiecie warszawskim zachodnim. Inne samorządy również planują lub już przeprowadzają przeglądy swoich systemów. To skoordynowana akcja mająca zapewnić jednolity standard ostrzegania na terenie całego województwa.
Celem jest stworzenie spójnego, nowoczesnego systemu, który w sytuacji kryzysu będzie mógł ostrzec miliony mieszkańców regionu jednocześnie, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Edukacja to klucz. Wiedz, jak reagować, zanim będzie za późno
Warszawski ratusz prowadzi kampanię edukacyjną „Tydzień edukacji dla bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy”. W ramach akcji szkoły i przedsiębiorstwa są zachęcane do zapoznania się z materiałami dotyczącymi zachowania w sytuacjach kryzysowych.
Na dedykowanej stronie internetowej dostępne są filmiki instruktażowe i informacje edukacyjne. To praktyczna wiedza, która może uratować życie – od rozpoznawania sygnałów alarmowych, przez podstawy pierwszej pomocy, po zasady ewakuacji.
Jak podkreśla prezydent stolicy: „Żyjemy w niepewnych czasach i musimy uczyć się lub przypominać sobie, jak zachowywać się w sytuacjach nadzwyczajnych. Ćwiczenie alarmowe będzie ważnym testem naszej odporności na wszelkiego rodzaju kryzysy
