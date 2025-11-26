Pilny komunikat. Dotyczy wszystkich mieszkańców Warszawy i Mazowsza
Od niedzieli 26 października 2025 r. na kolei w województwie mazowieckim zaczyna obowiązywać piąta już w tym roku korekta rozkładu jazdy PKP. Zmiany są ogromne i dotkną zarówno pasażerów pociągów regionalnych, KM, SKM, jak i podróżujących dalekobieżnymi składami przejeżdżającymi przez Warszawę. To najtrudniejszy okres modernizacyjny – i potrwa do 13 grudnia 2025 r.
Najpoważniejsza zmiana dotyczy całkowitego zamknięcia ruchu na linii średnicowej dalekobieżnej na odcinku Warszawa Zachodnia – Centralna – Wschodnia. Od 8 listopada (godz. 12.00) do 16 listopada (godz. 4.00) żaden pociąg dalekobieżny nie przejedzie przez ścisłe centrum stolicy. Wszystko z powodu przebudowy układu torowego na stacji Warszawa Centralna.
Skutki odczują wszyscy pasażerowie:
• część pociągów Kolei Mazowieckich zostanie skrócona do stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Główna,
• pociągi kategorii RE będą kierowane przez Warszawę Śródmieście lub również skracane,
• linia RL będzie kursować wyłącznie na odcinku Warszawa Wschodnia – Modlin.
Ogromne zmiany w rozkładach SKM
Zmiany dotyczą niemal wszystkich linii Szybkiej Kolei Miejskiej:
S1
– 8–15 listopada możliwe są niewielkie przesunięcia godzin,
– 22–23 listopada część kursów pojedzie tylko na trasie Warszawa Wschodnia – Otwock – Warszawa Wschodnia,
– 21 listopada ostatni pociąg do Otwocka pojedzie tylko do Wawra.
S2
– przez cały okres korekty ostatni pociąg do Sulejówka Miłosnej zostanie skrócony do Rembertowa,
– 8–15 listopada oraz 23–30 listopada część składów pojedzie tylko na trasie Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia,
– w nocy 2/3 oraz 4/5 listopada (0:00–4:00) ruch na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna będzie całkowicie wstrzymany,
– pociąg S2 przyjeżdżający normalnie do Rembertowa o 23:25 – dojedzie tylko do Wschodniej,
– kurs o 00:07 z Sulejówka Miłosnej zostaje odwołany.
S3 / S30
– od 8 listopada (12:00) do 16 listopada (04:00), ze względu na zamkniętą linię średnicową dalekobieżną, trasa zostaje podzielona:
– S3: Lotnisko Chopina – Warszawa Główna (co 60 min),
– S30: Warszawa Wschodnia – Legionowo (co 60 min).
S4 i S40
– od 8 do 30 listopada część pociągów będzie kursowała według zmienionych rozkładów.
Dodatkowe honorowanie biletów – sprawdź, gdzie możesz jechać na jednym bilecie
Zmiany oznaczają liczne utrudnienia, więc ZTM, KM i WKD wprowadzają szereg ułatwień:
Koleje Mazowieckie – dodatkowe honorowania
✔ 26 października – 3 listopada: wszystkie bilety KM obejmujące przejazd przez Warszawę Ursus Północny są ważne w autobusach:
– 194 na odcinku PKP Gołąbki – PKP Włochy
– 207 oraz 177 na odcinku PKP Ursus – PKP Ursus Północny
✔ 6–7 grudnia 2025 – pełne honorowanie biletów ZTM i KM na trasie Pruszków – Warszawa Wschodnia
✔ 8–16 listopada – bilety KM uznawane także w SKM na odcinku Legionowo – Warszawa Służewiec
✔ przez cały cykl (26.10–13.12) trwa wzajemne honorowanie ZTM–KM na trasie Warszawa Ursus Niedźwiadek – Sulejówek Miłosna
Warszawska Kolej Dojazdowa – specjalne zasady
Od 21 do 30 października:
✔ bilety WKD są honorowane w autobusach:
– 717 (Norwida – Dworzec Zachodni),
– 817 na całej trasie,
✔ dodatkowo w SKM S1 na odcinu Pruszków – Warszawa Centralna/Śródmieście.
Modernizacja torów w Warszawie i całej aglomeracji trwa od wielu miesięcy i wciąż powoduje ogromne utrudnienia. Kolejarze przepraszają za niedogodności i apelują do pasażerów, by dokładnie sprawdzali rozkłady przed każdą podróżą.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.