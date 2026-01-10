Pilny komunikat. Groźna toksyna bakteryjna. Dwie partie z Lidla natychmiast do zwrotu
Główny Inspektorat Sanitarny w pilnym komunikacie opublikowanym 10 stycznia 2026 roku poinformował o konieczności natychmiastowego wycofania z obrotu wybranych partii mleka modyfikowanego dla niemowląt produkowanego przez koncern Nestlé Polska które było dostępne w sklepach sieci Lidl na terenie całego kraju. Kontrole jakości przeprowadzone przez producenta wykazały możliwą obecność cereulidyny substancji toksycznej wytwarzanej przez bakterie Bacillus cereus której spożycie może prowadzić do poważnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych u małych dzieci charakteryzujących się wymiotami biegunką oraz bólami brzucha pojawiającymi się już kilka godzin po podaniu skażonego pokarmu.
Decyzja o wycofaniu produktów została podjęta prewencyjnie zanim doszło do zgłoszeń jakichkolwiek przypadków zachorowań jednak sanepid wyraźnie zaznacza że rodzice posiadający w domu którykolwiek z zakwestionowanych opakowań absolutnie nie powinni podawać ich zawartości swoim dzieciom lecz natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i zwrócić go do sklepu w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy bez konieczności okazywania paragonu fiskalnego ponieważ zdrowie niemowląt jest absolutnym priorytetem zarówno dla producenta jak i sieci handlowej.
Wycofaniem objęty jest konkretny produkt o nazwie handlowej NAN OPTIpro Plus 1 sprzedawany w opakowaniach o wadze netto 800 gramów które można rozpoznać po charakterystycznym kodzie kreskowym EAN 7613034820525 widocznym na każdym pojedynczym pudełku oraz po kodzie zbiorczym 7613287536334 umieszczonym na kartonach transportowych zawierających większe ilości sztuk przeznaczonych do dystrybucji hurtowej. Kluczowe znaczenie dla identyfikacji potencjalnie skażonych partii ma jednak numer partii produkcyjnej oraz data minimalnej trwałości wydrukowane na opakowaniu ponieważ tylko 2 konkretne partie podlegają wycofaniu podczas gdy pozostałe wyroby tej samej marki wyprodukowane w innych terminach są całkowicie bezpieczne i mogą być bez obaw stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Pierwsza zakwestionowana partia nosi oznaczenie 52610346AB i posiada datę minimalnej trwałości przypadającą na 30 września 2027 roku natomiast druga partia oznaczona jako 51210346AA ma datę minimalnej trwałości ustaloną na 31 maja 2027 roku co oznacza że oba produkty były stosunkowo świeże i miały jeszcze ponad półtora roku do końca okresu ważności w momencie wykrycia potencjalnego zagrożenia.
Bakteria Bacillus cereus jest powszechnie występującym w środowisku mikroorganizmem glebowym zdolnym do przetrwania w postaci wytrzymałych przetrwalników nawet w ekstremalnych warunkach wysokiej temperatury niskiej wilgotności czy obecności środków dezynfekcyjnych co sprawia że może przedostawać się do zakładów produkcji żywności mimo rygorystycznych procedur sanitarnych obowiązujących w przemyśle spożywczym. W sprzyjających warunkach temperatura pokojowa dostępność substancji odżywczych odpowiednie pH bakterie te zaczynają aktywnie się namnażać wytwarzając w procesie swojego metabolizmu cereulidynę będącą silną toksyną emmetyczną czyli substancją wywołującą wymioty która działa bezpośrednio na receptory w przewodzie pokarmowym powodując gwałtowną reakcję organizmu mającą na celu pozbycie się skażonej treści żołądkowej. U dorosłych zatrucie cereulidyną zazwyczaj przebiega stosunkowo łagodnie objawiając się kilkugodzinnym epizodem wymiotów i nudności który samoistnie ustępuje w ciągu 12 do 24 godzin bez konieczności specjalistycznego leczenia jednak u niemowląt i małych dzieci których układ pokarmowy jest jeszcze niedojrzały a rezerwy płynów ustrojowych znacznie ograniczone takie zatrucie może prowadzić do niebezpiecznego odwodnienia wymagającego hospitalizacji i dożylnego podawania elektrolitów.
Nestlé Polska w swoim oficjalnym oświadczeniu opublikowanym równolegle z komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego podkreśliło że bezpieczeństwo i dobro niemowląt są dla koncernu absolutnym priorytetem a decyzja o wycofaniu produktów została podjęta natychmiast po wykryciu potencjalnego zagrożenia jeszcze zanim pojawiły się jakiekolwiek doniesienia o przypadkach zachorowań wśród konsumentów. Firma wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i przeprosiła wszystkich rodziców za obawy oraz niedogodności związane z koniecznością zwrotu zakupionego produktu i poszukiwania alternatywnego źródła pokarmu dla swoich dzieci zaznaczając jednocześnie że wszystkie pozostałe wyroby marki Nestlé dostępne w sklepach sieci Lidl oraz innych placówkach handlowych nie są objęte wycofaniem i można je bez obaw nabywać oraz stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Sieć Lidl Polska również wydała własny komunikat informujący klientów o zaistniałej sytuacji i zapewniając że wszystkie opakowania z zakwestionowanych partii zostały niezwłocznie usunięte z półek sklepowych a pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi zwrotów produktów od klientów którzy zakupili je wcześniej i nie zdążyli jeszcze wykorzystać ich zawartości.
Warto zaznaczyć że podobne wycofania produktów Nestlé dotknęły również inne sieci handlowe działające na polskim rynku ponieważ zakwestionowane partie mleka modyfikowanego NAN OPTIpro Plus 1 były dystrybuowane do różnych kanałów sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju. Sieć Biedronka opublikowała analogiczny komunikat ostrzegający swoich klientów przed spożywaniem tych samych partii produktu i zachęcający do zwrotu opakowań do najbliższego sklepu w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów zakupu natomiast Główny Inspektorat Sanitarny rozesłał informacje do wszystkich wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych z poleceniem monitorowania sytuacji i natychmiastowego zgłaszania wszelkich podejrzeń zatruć pokarmowych mogących być związanych ze spożyciem zakwestionowanego mleka modyfikowanego.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli kupiłeś w ostatnich tygodniach lub miesiącach mleko modyfikowane NAN OPTIpro Plus 1 w opakowaniu 800 gramów w sklepie sieci Lidl lub Biedronka natychmiast sprawdź numer partii oraz datę minimalnej trwałości wydrukowane na pudełku porównując je z danymi podanymi w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego czyli partia 52610346AB z datą 30.09.2027 oraz partia 51210346AA z datą 31.05.2027. Jeśli twój produkt pochodzi z jednej z tych dwóch partii absolutnie nie podawaj go swojemu dziecku nawet jeśli opakowanie zostało już otwarte a mleko wygląda i pachnie normalnie ponieważ toksyna cereulidyna jest bezbarwna bezwonna i nie zmienia właściwości organoleptycznych produktu co oznacza że nie można jej wykryć za pomocą zwykłych zmysłów.
Zabezpiecz opakowanie w oryginalnym stanie jeśli to możliwe lub przynajmniej zachowaj kawałek pudełka z wydrukowanym numerem partii i datą minimalnej trwałości a następnie udaj się do najbliższego sklepu Lidl lub Biedronki gdzie zakupiłeś produkt i zwróć go pracownikowi obsługi klienta informując że chodzi o wycofanie związane z komunikatem sanepidu. Otrzymasz pełny zwrot pieniędzy bez konieczności okazywania paragonu fiskalnego ponieważ w przypadku wycofań sanitarnych sieci handlowe mają obowiązek przyjmować produkty i zwracać ich wartość niezależnie od posiadania przez klienta dowodu zakupu a jedynym kryterium jest zgodność numeru partii z danymi podanymi w oficjalnym komunikacie.
Jeśli podałeś swojemu dziecku mleko z zakwestionowanej partii w ciągu ostatnich kilku dni i zauważyłeś jakiekolwiek niepokojące objawy takie jak wymioty biegunkę odmowę przyjmowania pokarmu płacz świadczący o bólach brzucha senność lub odwodnienie objawiające się suchymi błonami śluzowymi zapadniętym ciemiączkiem czy zmniejszoną ilością oddawanego moczu natychmiast skontaktuj się ze swoim lekarzem pediatrą lub zgłoś się do szpitalnego oddziału ratunkowego informując personel medyczny o możliwym spożyciu produktu objętego wycofaniem sanitarnym. Zachowaj opakowanie mleka oraz jeśli to możliwe próbkę przygotowanego pokarmu który podawałeś dziecku ponieważ może to pomóc lekarzom w postawieniu właściwej diagnozy i wdrożeniu odpowiedniego leczenia a także umożliwi laboratoryjne potwierdzenie obecności toksyny bakteryjnej.
Monitoruj komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępne na stronie internetowej gis.gov.pl oraz sprawdzaj informacje publikowane przez sieci handlowe na ich oficjalnych stronach i profilach w mediach społecznościowych ponieważ lista wycofanych produktów może być na bieżąco aktualizowana w miarę postępu kontroli jakości przeprowadzanych przez producenta i organy nadzoru sanitarnego. Jeśli masz w domu inne produkty marki Nestlé dla niemowląt które nie są objęte obecnym wycofaniem możesz je bez obaw dalej stosować jednak zawsze sprawdzaj numery partii i daty ważności przed podaniem produktu dziecku a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z infolinią producenta lub farmaceutą w aptece który pomoże ci zweryfikować czy dany wyrób jest bezpieczny.
