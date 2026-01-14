Pilny komunikat IMGW. Niebezpieczna strefa sunie z zachodu na wschód
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nagłe ostrzeżenie dotyczące dynamicznej sytuacji pogodowej. Przez region przemieszcza się strefa opadów, która w najbliższych godzinach stworzy śmiertelne zagrożenie na drogach. Śnieg zamieni się w lód.
Synoptycy z IMGW opublikowali komunikat meteorologiczny, który obowiązuje 14 stycznia w godzinach popołudniowych. Ostrzeżenie dotyczy opadów marznących, które są skutkiem przemieszczania się frontu atmosferycznego.
Śnieg przejdzie w marznący deszcz
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Instytut, przez region przemieszcza się strefa opadów śniegu, które miejscami mają nieco silniejsze natężenie. Niebezpieczeństwo polega na dynamice zmian – strefa ta powoli przesuwa się z zachodu na wschód.
W kolejnych godzinach, idąc od zachodu, opady śniegu będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem, a następnie w sam deszcz. To właśnie ten moment jest krytyczny. Ze względu na ujemną temperaturę powietrza oraz gruntu, spadający deszcz będzie miejscami zamarzał, powodując natychmiastową gołoledź.
Lokalnie będzie bardzo ślisko
IMGW ostrzega wprost: lokalnie drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie. Komunikat został przygotowany na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych. Ostrzeżenie w tej konkretnej formie, widocznej na zrzucie ekranu, obejmuje ramy czasowe od godziny 13:15 do 15:00 w dniu 14 stycznia 2026 roku.
Co to oznacza dla Ciebie? Uważaj na „szklankę”
Tego typu komunikat oznacza, że warunki drogowe mogą zmienić się drastycznie w ciągu kilkunastu minut. Oto na co musisz uważać:
- Zmienna przyczepność: Fakt, że w jednej chwili pada śnieg, nie oznacza, że za kilka kilometrów nie wjedziesz na taflę lodu pokrytą wodą. Zdejmij nogę z gazu.
- Zdradliwa cisza: Marznący deszcz często jest niemal niewidoczny na szybie, a na asfalcie wygląda jak zwykła woda. Jeśli termometr w aucie pokazuje okolice 0 lub mniej stopni, traktuj każdą mokrą nawierzchnię jak lód.
- Zagrożenie dla pieszych: Chodniki, które nie zostały posypane solą lub piaskiem, staną się ekstremalnie śliskie. Wychodząc z domu, zachowaj szczególną ostrożność.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.