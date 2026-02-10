Pilny komunikat IMGW. Opady marznące i gołoledź. Bardzo ślisko na drogach i chodnikach
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilny komunikat meteorologiczny dotyczący opadów marznących. Przez część kraju przemieszcza się strefa niebezpiecznych opadów, które mogą powodować gołoledź i bardzo trudne warunki na drogach oraz chodnikach.
Co dokładnie ostrzega IMGW
Zgodnie z komunikatem IMGW, z zachodu na wschód kraju przemieszcza się strefa opadów mieszanych. Występują:
– opady śniegu,
– opady śniegu z deszczem,
– marznący deszcz powodujący gołoledź.
Opady będą utrzymywać się przez najbliższe godziny. Początkowo mogą mieć umiarkowane natężenie, ale już teraz powodują niebezpieczne oblodzenie nawierzchni.
Największym zagrożeniem jest marznący deszcz, który tworzy niewidoczną warstwę lodu na jezdniach, chodnikach, parkingach i schodach.
Kiedy obowiązuje komunikat
Komunikat IMGW obowiązuje:
– od godziny 13:09
– do godziny 16:10
we wtorek 10 lutego.
Synoptycy zaznaczają, że lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż wskazuje prognoza, a sytuacja może zmieniać się dynamicznie.
Dlaczego sytuacja jest szczególnie groźna
Marznące opady należą do najbardziej niebezpiecznych zjawisk zimowych. Nawierzchnia staje się śliska w bardzo krótkim czasie, często bez wyraźnych oznak oblodzenia.
W takich warunkach gwałtownie rośnie ryzyko:
– wypadków drogowych,
– poślizgnięć i upadków pieszych,
– problemów z hamowaniem pojazdów,
– utrudnień w komunikacji miejskiej.
Szczególnie narażone są mosty, wiadukty, drogi lokalne oraz nieodśnieżone chodniki.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz podróż lub wyjście z domu w najbliższych godzinach, zachowaj szczególną ostrożność. Warto:
– ograniczyć jazdę samochodem do minimum,
– dostosować prędkość do warunków,
– unikać gwałtownych manewrów,
– założyć obuwie z dobrą, antypoślizgową podeszwą,
– zachować ostrożność na schodach i przejściach dla pieszych.
Kierowcy powinni liczyć się z opóźnieniami i bardzo trudnymi warunkami na trasach.
Gdzie sprawdzić aktualne ostrzeżenia
IMGW zaleca śledzenie bieżących prognoz oraz ostrzeżeń meteorologicznych. Aktualne informacje dostępne są na oficjalnym portalu IMGW oraz w komunikatach służb lokalnych.
Przez Polskę przechodzi strefa opadów marznących, które mogą powodować gołoledź i bardzo niebezpieczne warunki. IMGW apeluje o ostrożność i dostosowanie planów do sytuacji pogodowej. W najbliższych godzinach każdy krok i każdy kilometr mogą być wyjątkowo ryzykowne.
