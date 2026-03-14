Pilny komunikat IMGW. Ostrzeżenie dla mieszkańców. Jest bardzo niebezpiecznie
nstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilny komunikat meteorologiczny dotyczący silnego wiatru w kilku regionach Polski. Najtrudniejsze warunki pogodowe prognozowane są w Kotlinie Kłodzkiej oraz w powiecie tatrzańskim. Synoptycy ostrzegają, że w najbliższych godzinach porywy wiatru mogą osiągać nawet 75 km/h.
Silny wiatr w Kotlinie Kłodzkiej
Według informacji przekazanych przez IMGW w rejonie Kotliny Kłodzkiej wiatr wieje obecnie z prędkością około 35–40 km/h. W porywach osiąga już do 65 km/h, jednak prognozy wskazują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć.
W najbliższych godzinach możliwe są bowiem podmuchy dochodzące nawet do 75 km/h. Taka prędkość wiatru może powodować utrudnienia w ruchu drogowym oraz lokalne zagrożenia.
Silne podmuchy także w Tatrach
Trudne warunki panują również w powiecie tatrzańskim. Tam wiatr wieje z kierunków południowych, a jego porywy dochodzą już do około 70 km/h.
Synoptycy wskazują, że w najbliższym czasie sytuacja pogodowa w tym regionie nie powinna się zmienić. Oznacza to, że silne podmuchy mogą utrzymywać się przez kolejne godziny.
Do kiedy obowiązuje komunikat
Komunikat dotyczący silnego wiatru dla Kotliny Kłodzkiej obowiązuje od godziny 9:44 do godziny 13:00. Podobny komunikat dla powiatu tatrzańskiego wydano od godziny 10:02 również do godziny 13:00.
IMGW podkreśla jednak, że lokalne zjawiska atmosferyczne mogą mieć nieco inny przebieg niż wskazują prognozy.
Co to oznacza dla mieszkańców
Silny wiatr może powodować łamanie gałęzi, utrudnienia w ruchu drogowym oraz zagrożenia dla pieszych. W takich warunkach warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu drzew, linii energetycznych czy słabiej zabezpieczonych konstrukcji.
Kierowcy powinni zachować większą uwagę na drogach, szczególnie w terenach górskich oraz na otwartych przestrzeniach, gdzie podmuchy wiatru mogą być najbardziej odczuwalne.
Synoptycy IMGW ostrzegają, że silny wiatr w południowej części kraju może w najbliższych godzinach powodować lokalne utrudnienia. Mieszkańcy i kierowcy powinni śledzić aktualne komunikaty pogodowe oraz zachować szczególną ostrożność.
