Pilny komunikat IMGW. Silny mróz nawet do minus 25 stopni. Najgorsze godziny w nocy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilny komunikat dotyczący bardzo niskich temperatur. W najbliższych godzinach nad dużą częścią kraju utrzyma się silny mróz, który lokalnie może osiągnąć nawet minus 25 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązuje w nocy z 9 na 10 lutego.
Co prognozuje IMGW
Z komunikatu IMGW wynika, że temperatura powietrza wynosi obecnie przeważnie około minus 15 stopni, jednak lokalnie notowane są spadki nawet do minus 22 stopni. To nie koniec ochłodzenia.
Ze względu na brak zachmurzenia w najbliższych godzinach prognozowany jest dalszy spadek temperatury. Punktowo termometry mogą pokazać nawet około minus 25 stopni Celsjusza.
IMGW wskazuje, że najniższe wartości pojawią się w drugiej części nocy oraz nad ranem. Dopiero później prognozowany jest powolny wzrost zachmurzenia, który powinien zahamować dalsze spadki temperatury.
Kiedy obowiązuje ostrzeżenie
Komunikat IMGW obowiązuje:
– od godziny 20:49 w dniu 9 lutego
– do godziny 00:10 w dniu 10 lutego
Synoptycy podkreślają, że lokalnie przebieg zjawisk może różnić się od prognozowanego, w zależności od ukształtowania terenu i warunków lokalnych.
Dlaczego ten mróz jest groźny
Tak niskie temperatury stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia ludzi, ale także dla infrastruktury. Przy silnym mrozie rośnie ryzyko:
– odmrożeń i wychłodzenia organizmu
– awarii instalacji wodnych i grzewczych
– problemów z uruchamianiem pojazdów
– zwiększonej liczby interwencji służb ratunkowych
Szczególnie narażone są osoby starsze, bezdomne oraz osoby przebywające na zewnątrz przez dłuższy czas.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz wyjście z domu w nocy lub wcześnie rano, zachowaj szczególną ostrożność. Warto:
– ograniczyć przebywanie na zewnątrz do minimum
– zadbać o ciepłe ubranie, zwłaszcza ochronę rąk i twarzy
– sprawdzić stan ogrzewania w domu
– zabezpieczyć instalacje przed zamarznięciem
– zwrócić uwagę na osoby potrzebujące pomocy w swoim otoczeniu
Kierowcy powinni liczyć się z trudnymi warunkami, problemami z uruchomieniem silnika oraz śliskimi nawierzchniami.
Gdzie śledzić aktualne informacje
IMGW zaleca bieżące śledzenie prognoz pogody i ostrzeżeń meteorologicznych. Aktualne komunikaty dostępne są na oficjalnym portalu instytutu.
Nad Polską utrzymuje się fala silnego mrozu, a lokalnie temperatura może spaść nawet do minus 25 stopni. Najtrudniejsze warunki prognozowane są w nocy i nad ranem. IMGW apeluje o ostrożność i odpowiednie przygotowanie się na bardzo niskie temperatury.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.