Pilny komunikat ING Banku Śląskiego. Dotyczy wszystkich klientów
W piątek, 20 lutego 2026 roku, ING Bank Śląski opublikował krytyczne ostrzeżenie skierowane do wszystkich swoich użytkowników. Cyberprzestępcy udoskonalili metody manipulacji, wykorzystując fałszywe tożsamości i presję psychologiczną, aby przejąć kontrolę nad oszczędnościami Polaków. Scenariusz ataku jest wyjątkowo przebiegły: oszuści dzwonią do ofiary, podając się za pracowników banku lub funkcjonariuszy policji, i alarmują o rzekomym wycieku danych lub próbie kradzieży pieniędzy.
Głównym celem ataku jest zmuszenie klienta do szybkiego podjęcia decyzji pod wpływem strachu. Bank podkreśla, że żadna oficjalna instytucja finansowa nie prosi o instalowanie dodatkowych aplikacji ani o przelewanie środków na inne, rzekomo „techniczne” rachunki. Aby ułatwić klientom obronę, ING wdrożył specjalne narzędzie weryfikacyjne wewnątrz własnej aplikacji mobilnej, które pozwala w kilka sekund zdemaskować oszusta.
Pułapka na SMS: Uważaj na „służbowe” legitymacje
Oszuści coraz częściej sięgają po techniki mające uwiarygodnić ich tożsamość w oczach ofiary.
Fałszywe dokumenty: Przestępcy przesyłają przez SMS lub e-mail zdjęcia sfałszowanych legitymacji bankowych, by zdobyć zaufanie.
Kategoryczne zaprzeczenie: ING Bank Śląski oświadcza, że jego pracownicy pod żadnym pozorem nie wysyłają do klientów zdjęć swoich dokumentów służbowych.
Zdalny dostęp: Jedną z metod jest nakłanianie do instalacji programów takich jak AnyDesk, Splashtop czy TeamViewer, co daje złodziejom pełny wgląd w Twój telefon.
Konto złodzieja: Finałem rozmowy jest zazwyczaj prośba o przelanie wszystkich oszczędności na „bezpieczne konto”, które w rzeczywistości należy do przestępców.
Nowa tarcza ochronna: Jak zweryfikować pracownika banku?
W obliczu narastającej fali ataków, bank udostępnił proste narzędzie w aplikacji Moje ING, które pozwala wyeliminować ryzyko pomyłki.
- Przycisk „Czy dzwoni ING”: Podczas trwającej rozmowy telefonicznej wystarczy zalogować się do aplikacji i wybrać tę opcję.
- Potwierdzenie autentyczności: System natychmiast poinformuje Cię, czy po drugiej stronie słuchawki rzeczywiście znajduje się doradca banku.
- Natychmiastowa reakcja: Jeśli aplikacja nie potwierdzi połączenia, należy natychmiast przerwać rozmowę i nie podawać żadnych danych logowania.
[Co to oznacza dla Ciebie?]
W 2026 roku Twoje bezpieczeństwo finansowe zależy przede wszystkim od zachowania zimnej krwi w kontakcie z osobami podającymi się za urzędników. Pamiętaj, że pracownik banku nigdy nie poprosi Cię o zainstalowanie oprogramowania do zdalnej obsługi urządzenia ani o przelanie pieniędzy na inny rachunek w celu ich „zabezpieczenia”.
Jeśli otrzymasz telefon dotyczący bezpieczeństwa Twoich finansów, nie ufaj wyświetlanemu numerowi (przestępcy potrafią go podrobić) i zawsze korzystaj z przycisku weryfikacyjnego w oficjalnej aplikacji Moje ING. Twoja nieufność to obecnie najskuteczniejsza zapora przed utratą majątku życia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.