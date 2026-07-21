Pilny komunikat KAS. Jeden e-mail może kosztować Cię utratę pieniędzy
Krajowa Administracja Skarbowa wydała pilne ostrzeżenie dla podatników. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail, podszywając się pod Urząd Skarbowy i informując o rzekomym zwrocie nadpłaty podatku. Kliknięcie w link lub podanie danych może skończyć się utratą pieniędzy i przejęciem konta.
Fałszywe wiadomości o zwrocie podatku
Cyberprzestępcy przygotowali wiadomości, które do złudzenia przypominają oficjalną korespondencję Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. W e-mailach pojawia się informacja o przyznanym zwrocie podatku oraz zachęta do zalogowania się w celu odebrania pieniędzy.
To próba wyłudzenia poufnych danych.
KAS apeluje: nie klikaj i nie podawaj danych
Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że nie należy ufać takim wiadomościom. W szczególności należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
- nie klikaj w linki znajdujące się w podejrzanych e-mailach,
- nie podawaj loginów, haseł ani danych osobowych,
- nie wpisuj informacji o swoim rachunku bankowym,
- nie otwieraj załączników pochodzących z nieznanych źródeł.
Oszuści wykorzystują zaufanie do instytucji państwowych, aby nakłonić ofiary do przekazania danych umożliwiających kradzież pieniędzy.
Masz wątpliwości? Skontaktuj się z KAS
Jeżeli otrzymałeś wiadomość dotyczącą zwrotu podatku i nie masz pewności, czy jest prawdziwa, nie podejmuj żadnych działań pod wpływem emocji.
Krajowa Administracja Skarbowa zaleca zweryfikowanie informacji bezpośrednio w swoim urzędzie skarbowym lub kontakt z infolinią KAS pod numerem 22 330 03 30.
Jak rozpoznać próbę oszustwa?
Fałszywe wiadomości często zawierają informację o wysokiej kwocie zwrotu oraz presję czasu, sugerując, że środki zostaną wypłacone tylko po natychmiastowym zalogowaniu się przez wskazany link. To jeden z najczęściej wykorzystywanych mechanizmów przez cyberprzestępców.
Eksperci przypominają, że przed kliknięciem w jakikolwiek odnośnik warto dokładnie sprawdzić nadawcę wiadomości i zachować szczególną ostrożność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z właściwym urzędem, zamiast korzystać z linków przesłanych w e-mailu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.