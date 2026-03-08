Pilny komunikat LOT dla Polaków za granicą. Problemy z kontaktem, uruchomiono specjalną procedurę powrotu
Polskie Linie Lotnicze LOT wydały pilny komunikat skierowany do pasażerów przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przewoźnik poinformował o problemach z kontaktem telefonicznym z częścią podróżnych i jednocześnie uruchomił specjalną procedurę, która ma pomóc w powrocie do Polski.
Chodzi przede wszystkim o osoby posiadające bilety na trasie Dubaj – Warszawa, które mogą mieć trudności z realizacją zaplanowanej podróży.
Problemy z kontaktem z pasażerami
W komunikacie opublikowanym przez LOT przewoźnik poinformował, że otrzymuje sygnały o utrudnionej komunikacji z osobami przebywającymi obecnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Aby usprawnić przekazywanie informacji o powrotach do Polski, linia lotnicza uruchomiła dodatkową formę kontaktu dla pasażerów.
Dzięki temu osoby, które nie mogą skontaktować się telefonicznie z przewoźnikiem, będą mogły zgłosić się przez specjalny formularz.
Możliwa zmiana lotu bez dodatkowych kosztów
LOT poinformował, że pasażerowie posiadający bilety na trasie Dubaj (DXB) – Warszawa (WAW) mogą zgłosić chęć powrotu do Polski z innego lotniska.
Chodzi o lotnisko Szardża (SHJ) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Osoby zainteresowane taką opcją mogą wypełnić formularz kontaktowy przygotowany przez przewoźnika. Na podstawie zgłoszeń linia lotnicza będzie analizowała możliwość zmiany rezerwacji.
Najważniejsza informacja dla pasażerów jest taka, że zmiana lotu ma być realizowana bez dodatkowych opłat, w ramach pierwotnie zakupionego biletu.
Specjalny formularz dla podróżnych
Przewoźnik zachęca pasażerów do skorzystania z formularza dostępnego na stronie internetowej LOT.
Drodzy Pasażerowie,
Otrzymujemy sygnały o utrudnionym kontakcie telefonicznym z osobami przebywającymi obecnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Chcąc usprawnić komunikację oraz przekazywanie bieżących informacji dotyczących powrotów do Polski, przygotowaliśmy dodatkową formę…
— Polskie Linie Lotnicze LOT (@LOTPLAirlines) March 8, 2026
Po jego wypełnieniu pracownicy linii będą kontaktować się z podróżnymi w sprawie szczegółów zmiany rezerwacji i organizacji lotu powrotnego do Polski.
Takie rozwiązanie ma usprawnić komunikację oraz przyspieszyć proces organizowania powrotów dla osób, które nie mogą obecnie skontaktować się z infolinią.
Co to oznacza dla pasażerów
Komunikat LOT oznacza, że osoby przebywające w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i planujące powrót do Polski powinny sprawdzić możliwość zmiany lotu.
Szczególnie dotyczy to pasażerów z biletami na trasie Dubaj – Warszawa, którzy mogą zostać przekierowani na lot z Szardży do Warszawy.
Przewoźnik zapewnia, że monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z pasażerami, aby umożliwić im bezpieczny powrót do kraju.
