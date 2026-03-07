Pilny komunikat LOT. Niebezpieczna sytuacja na świecie
Polskie Linie Lotnicze LOT wydały ważny komunikat dla podróżnych. W związku z napiętą sytuacją geopolityczną przewoźnik wprowadził specjalne zasady dla pasażerów lecących do kilku krajów. W wielu przypadkach możliwa jest bezpłatna zmiana rezerwacji.
Decyzja dotyczy osób planujących podróże w najbliższych tygodniach.
Zmiany dla pasażerów LOT
Jak poinformowały Polskie Linie Lotnicze LOT, przewoźnik na bieżąco monitoruje sytuację międzynarodową i dostosowuje swoje działania tak, aby zapewnić pasażerom bezpieczeństwo oraz elastyczność w planowaniu podróży.
Dlatego przygotowano możliwość zmiany rezerwacji na inny termin lotu w ramach ważności biletu.
Z opcji tej mogą skorzystać pasażerowie, którzy podróżują do wybranych miast lub z nich wracają.
Których kierunków dotyczą zmiany
Specjalne zasady obejmują rejsy realizowane przez LOT do następujących miejsc:
Tel Awiw
Dubaj
Rijad
Seul
Tokio
Delhi
Taszkent
Astana
Larnaka
Erywań
Baku
Wszystkie te kierunki znajdują się w regionach, gdzie sytuacja międzynarodowa jest obecnie szczególnie dynamiczna.
Kto może skorzystać z bezpłatnej zmiany
LOT poinformował, że możliwość zmiany rezerwacji dotyczy pasażerów spełniających kilka warunków.
Po pierwsze, bilet musi być wystawiony do 28 lutego 2026 roku.
Po drugie, podróż musi przypadać w okresie od 28 lutego do 31 marca 2026 roku.
Po trzecie, numer biletu musi zaczynać się od 080, co oznacza, że został wystawiony bezpośrednio przez LOT.
W takich przypadkach pasażerowie mogą zmienić termin lotu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Co to oznacza dla podróżnych
Decyzja przewoźnika ma ułatwić podróżnym reagowanie na zmieniającą się sytuację międzynarodową. Dzięki temu osoby, które obawiają się podróży w najbliższym czasie, mogą przełożyć wyjazd na późniejszy termin.
Linie lotnicze podkreślają również, że pozostają w stałym kontakcie z pasażerami i będą informować o ewentualnych kolejnych zmianach.
Szczegółowe informacje dotyczące zmiany rezerwacji dostępne są na stronie internetowej przewoźnika oraz w biurach obsługi klienta LOT.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.