Pilny komunikat LOT. Sprawdź, czy Twój lot do Dubaju nie został odwołany

3 marca 2026 12:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o wstrzymaniu rejsów do Dubaju do 6 marca. Narodowy przewoźnik anulował również dwa zaplanowane loty do Rijadu. To efekt napiętej sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i rekomendacji europejskich instytucji lotniczych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się zmienia w siatce połączeń

Jak poinformował rzecznik LOT Krzysztof Moczulski, wszystkie rejsy do Dubaju zostały skasowane do 6 marca włącznie. Dodatkowo odwołano dwa loty do Rijadu zaplanowane na 12 i 15 marca.

Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca. Decyzja ma charakter prewencyjny i wynika z aktualnej oceny ryzyka w regionie.

Przewoźnik przekazał, że służby operacyjne pozostają w stałym kontakcie z pasażerami w sprawie zmian rezerwacji i możliwości przebukowania biletów.

Dlaczego zapadła taka decyzja

W ostatnich dniach doszło do eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Po nalotach przeprowadzonych przez USA i Izrael na Iran oraz działaniach odwetowych wiele państw regionu czasowo zamknęło swoją przestrzeń powietrzną.

Agencja Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Lotniczego poinformowała o wysokim ryzyku dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej Iranu oraz państw sąsiednich, w których znajdują się bazy amerykańskie. EASA zarekomendowała operatorom wstrzymanie lotów w zagrożonym obszarze.

W ślad za tym decyzje o odwołaniu rejsów podjęły także inne linie lotnicze, w tym przewoźnicy europejscy i z regionu Zatoki Perskiej.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli masz zaplanowany lot do Dubaju, Rijadu lub Tel Awiwu, sprawdź status rezerwacji bezpośrednio na stronie LOT lub skontaktuj się z infolinią. Możliwe jest przebukowanie biletu albo uzyskanie zwrotu kosztów zgodnie z warunkami taryfy.

W przypadku dalszych podróży tranzytowych przez region Bliskiego Wschodu warto monitorować komunikaty przewoźników, ponieważ sytuacja może zmieniać się dynamicznie.

LOT zawiesza loty do Dubaju do 6 marca, odwołuje dwa marcowe rejsy do Rijadu i utrzymuje wstrzymanie połączeń z Tel Awiwem do 18 marca. Decyzja ma związek z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w regionie i rekomendacjami europejskich instytucji lotniczych. Pasażerowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty przewoźnika.

