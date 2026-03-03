Pilny komunikat LOT. Sprawdź, czy Twój lot do Dubaju nie został odwołany
Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o wstrzymaniu rejsów do Dubaju do 6 marca. Narodowy przewoźnik anulował również dwa zaplanowane loty do Rijadu. To efekt napiętej sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i rekomendacji europejskich instytucji lotniczych.
Co się zmienia w siatce połączeń
Jak poinformował rzecznik LOT Krzysztof Moczulski, wszystkie rejsy do Dubaju zostały skasowane do 6 marca włącznie. Dodatkowo odwołano dwa loty do Rijadu zaplanowane na 12 i 15 marca.
Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca. Decyzja ma charakter prewencyjny i wynika z aktualnej oceny ryzyka w regionie.
Przewoźnik przekazał, że służby operacyjne pozostają w stałym kontakcie z pasażerami w sprawie zmian rezerwacji i możliwości przebukowania biletów.
Dlaczego zapadła taka decyzja
W ostatnich dniach doszło do eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Po nalotach przeprowadzonych przez USA i Izrael na Iran oraz działaniach odwetowych wiele państw regionu czasowo zamknęło swoją przestrzeń powietrzną.
Agencja Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Lotniczego poinformowała o wysokim ryzyku dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej Iranu oraz państw sąsiednich, w których znajdują się bazy amerykańskie. EASA zarekomendowała operatorom wstrzymanie lotów w zagrożonym obszarze.
W ślad za tym decyzje o odwołaniu rejsów podjęły także inne linie lotnicze, w tym przewoźnicy europejscy i z regionu Zatoki Perskiej.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli masz zaplanowany lot do Dubaju, Rijadu lub Tel Awiwu, sprawdź status rezerwacji bezpośrednio na stronie LOT lub skontaktuj się z infolinią. Możliwe jest przebukowanie biletu albo uzyskanie zwrotu kosztów zgodnie z warunkami taryfy.
W przypadku dalszych podróży tranzytowych przez region Bliskiego Wschodu warto monitorować komunikaty przewoźników, ponieważ sytuacja może zmieniać się dynamicznie.
LOT zawiesza loty do Dubaju do 6 marca, odwołuje dwa marcowe rejsy do Rijadu i utrzymuje wstrzymanie połączeń z Tel Awiwem do 18 marca. Decyzja ma związek z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w regionie i rekomendacjami europejskich instytucji lotniczych. Pasażerowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty przewoźnika.
