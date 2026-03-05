Pilny komunikat LOT. Uruchomiono specjalne loty

5 marca 2026 16:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polskie Linie Lotnicze LOT wydały pilny komunikat dotyczący podróżnych przebywających w Azji. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości opuszczenia Sri Lanki i Malediwów przewoźnik zdecydował się uruchomić dodatkowe loty powrotne do Polski.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Decyzja została podjęta we współpracy z biurami podróży, aby umożliwić powrót do kraju osobom, które nie mogą skorzystać z regularnych połączeń.

Dodatkowe rejsy do Warszawy

Z komunikatu opublikowanego przez LOT wynika, że uruchomione zostaną specjalne loty na trasach Colombo–Warszawa oraz Male–Warszawa.

Połączenia mają pomóc turystom w powrocie do Polski z regionu, z którego obecnie trudno się wydostać standardowymi rejsami.

Dodatkowo przewoźnik zapowiedział, że na wybranych lotach zaplanowanych na 10 marca w godzinach porannych mogą pojawić się dodatkowe miejsca dla turystów indywidualnych. Będzie to jednak zależało od dostępności.

Zobacz również:

Bilety tylko przez wybrane biura

LOT poinformował, że sprzedaż biletów na te specjalne połączenia będzie prowadzona wyłącznie przez autoryzowane biura podróży.

Są to:

Weco-Travel
eTravel
LOT Travel

To jedyne podmioty uprawnione do prowadzenia sprzedaży miejsc na tych rejsach.

Przewoźnik podkreślił, że w najbliższym czasie mogą pojawić się kolejne informacje dotyczące następnych lotów powrotnych.

Trudna sytuacja w regionie

Decyzja o uruchomieniu dodatkowych rejsów została podjęta z powodu problemów z opuszczeniem Sri Lanki i Malediwów przez turystów.

Obecnie możliwości powrotu są bardzo ograniczone, dlatego przewoźnik zdecydował się na zorganizowanie dodatkowych połączeń do Polski.

Co to oznacza dla podróżnych

Dla wielu Polaków przebywających w tym regionie świata specjalne loty mogą być jedyną szansą na szybki powrót do kraju.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z połączeń powinny jak najszybciej skontaktować się z autoryzowanymi biurami podróży, ponieważ liczba miejsc będzie ograniczona.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl