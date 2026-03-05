Pilny komunikat LOT. Uruchomiono specjalne loty
Polskie Linie Lotnicze LOT wydały pilny komunikat dotyczący podróżnych przebywających w Azji. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości opuszczenia Sri Lanki i Malediwów przewoźnik zdecydował się uruchomić dodatkowe loty powrotne do Polski.
Decyzja została podjęta we współpracy z biurami podróży, aby umożliwić powrót do kraju osobom, które nie mogą skorzystać z regularnych połączeń.
Dodatkowe rejsy do Warszawy
Z komunikatu opublikowanego przez LOT wynika, że uruchomione zostaną specjalne loty na trasach Colombo–Warszawa oraz Male–Warszawa.
Połączenia mają pomóc turystom w powrocie do Polski z regionu, z którego obecnie trudno się wydostać standardowymi rejsami.
Dodatkowo przewoźnik zapowiedział, że na wybranych lotach zaplanowanych na 10 marca w godzinach porannych mogą pojawić się dodatkowe miejsca dla turystów indywidualnych. Będzie to jednak zależało od dostępności.
Bilety tylko przez wybrane biura
LOT poinformował, że sprzedaż biletów na te specjalne połączenia będzie prowadzona wyłącznie przez autoryzowane biura podróży.
Są to:
Weco-Travel
eTravel
LOT Travel
To jedyne podmioty uprawnione do prowadzenia sprzedaży miejsc na tych rejsach.
Przewoźnik podkreślił, że w najbliższym czasie mogą pojawić się kolejne informacje dotyczące następnych lotów powrotnych.
Trudna sytuacja w regionie
Decyzja o uruchomieniu dodatkowych rejsów została podjęta z powodu problemów z opuszczeniem Sri Lanki i Malediwów przez turystów.
Obecnie możliwości powrotu są bardzo ograniczone, dlatego przewoźnik zdecydował się na zorganizowanie dodatkowych połączeń do Polski.
Co to oznacza dla podróżnych
Dla wielu Polaków przebywających w tym regionie świata specjalne loty mogą być jedyną szansą na szybki powrót do kraju.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z połączeń powinny jak najszybciej skontaktować się z autoryzowanymi biurami podróży, ponieważ liczba miejsc będzie ograniczona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.