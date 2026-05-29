Pilny komunikat mBanku do klientów. Ostrzega przed falą fałszywych ofert w sieci
Cyberprzestępcy kuszą niczego nieświadomych użytkowników, próbując wyłudzić od nich dane i pieniądze. Zagrożenie jest poważne i może dotknąć każdego. mBank wydał oficjalny komunikat, w którym tłumaczy, jak działają oszuści i jak uniknąć utraty życiowych oszczędności
Na stronie internetowej mBanku pojawiło się pilne ostrzeżenie przed powracającą falą wyłudzeń metodą „na inwestycję”. Przestępcy masowo publikują w sieci reklamy, które kuszą gigantycznymi i szybkimi zyskami bez ryzyka. Oferty dotyczą najczęściej inwestowania w kryptowaluty, złoto, srebro lub akcje znanych, dużych spółek.
Materiały te wyglądają niezwykle wiarygodnie, ponieważ autorzy bezprawnie wykorzystują logotypy szanowanych firm oraz wizerunki powszechnie znanych celebrytów, aktorów i polityków. Reklamy odsyłają do fałszywych stron internetowych, gdzie znajduje się formularz kontaktowy.
Presja czasu i fałszywi doradcy
Po zostawieniu danych w formularzu, do użytkownika oddzwania rzekomy doradca inwestycyjny. Scenariusz manipulacji jest zawsze podobny:
-
Wywieranie silnej presji czasu (twierdzenie, że okazja zarobku zaraz minie).
-
Nakłanianie do natychmiastowego wpłacenia pierwszego kapitału.
-
Zmuszanie do instalacji programów do zdalnego pulpitu (np. pod pretekstem pomocy w konfiguracji konta).
Instalacja takiego oprogramowania daje przestępcom pełny dostęp do telefonu lub komputera ofiary, a w konsekwencji – do jej konta bankowego. mBank zwraca szczególną uwagę na zlecenia przelewów na zagraniczne rachunki oraz portfele kryptowalutowe, ponieważ odzyskanie środków przesłanych w ten sposób jest niemal niemożliwe.
Mechanizm działania oszustów polega na manipulacji odbiorcą oraz jego chęci na szybki i łatwy zysk. Na tego typu ataki narażone są szczególnie osoby, które nie są zaznajomione ze zjawiskiem cyberprzestępczości. Najlepszą metodą przeciwdziałania cyberosztustwom jest ostrzeżenie bliskich oraz zgłaszanie podejrzanych postów, reklam oraz stron internetowych. Jeśli natomiast padliśmy ofiarą oszustwa należy bezzwłocznie skontaktować się z infolinią banku oraz opisać całą sytuację. W takiej sytuacji pracownik banku poinstruuje nas, jakie kroki podjąć aby uniknąć konsekwencji.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.